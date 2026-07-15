Λέσβος: Νεκρές δύο γυναίκες  σε τροχαίο – Στο ίδιο σημείο σκοτώθηκαν πριν ένα μήνα δύο νεαροί

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Λέσβο το πρωί της Τετάρτης (15.07.2026), με θύματα δύο γυναίκες.

Το τροχαίο συνέβη στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσαν οι γυναίκες εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες που επέβαιναν να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όμως για τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά, σύμφωνα με το stonisi.gr.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο που έχασαν οι δύο γυναίκες τη ζωή τους, πριν από ένα μήνα είχαν σκοτωθεί ένας 18χρονος και ένας 16χρονος.