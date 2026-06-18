Λέσβος: Γραφειοκρατικός «λαβύρινθος» για 19χρονη που δεν μπορεί να βγάλει ταυτότητα

Μια απίστευτη γραφειοκρατική περιπέτεια βιώνει μια 19χρονη από τον Πολιχνίτο Λέσβου, η οποία, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε, μεγάλωσε και φοίτησε σε ελληνικά σχολεία, παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς δελτίο ταυτότητας και χωρίς τη δυνατότητα να ασκήσει βασικά δικαιώματα που για τους περισσότερους θεωρούνται αυτονόητα.

Η περιπέτεια για τη νεαρή κοπέλα στη Λέσβο που έχει χωρίς ταυτότητα ξεκινά το 2007, όταν γεννήθηκε η νεαρή κοπέλα. Ο πατέρας της είναι Έλληνας πολίτης και η μητέρα της βουλγαρικής καταγωγής. Αν και οι γονείς της δεν ήταν παντρεμένοι τότε, η οικογένεια υποστηρίζει ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες αναγνώρισης του παιδιού από τον πατέρα του, ενώ η ανήλικη εγγράφηκε κανονικά στο δημοτολόγιο.

Για χρόνια τίποτα δεν προμήνυε το πρόβλημα. Η οικογένεια συνέχισε τη ζωή της, οι γονείς παντρεύτηκαν, απέκτησαν ακόμη ένα παιδί και η νεαρή μεγάλωσε στη Λέσβο χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα ζήτημα σχετικά με την ταυτότητα ή την ιθαγένειά της, αναφέρει το stonisi.gr.

Όλα άλλαξαν όταν επιχείρησε να εκδώσει το πρώτο της δελτίο ταυτότητας. Σύμφωνα με τον πατέρα της, οι αρμόδιες υπηρεσίες έκριναν ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως Ελληνίδα πολίτης αλλά ως υπήκοος Βουλγαρίας, παρά το γεγονός ότι ήταν καταχωρημένη στα ελληνικά δημοτολόγια.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένας πολυετής αγώνας για την οικογένεια. Η 19χρονη, όπως καταγγέλλεται, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε σχολικές δραστηριότητες, δεν κατάφερε να ακολουθήσει τους συμμαθητές της σε εκδρομές, ενώ φέρεται να στερήθηκε ακόμη και τη δυνατότητα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Σήμερα δεν μπορεί να εργαστεί, να ολοκληρώσει διοικητικές διαδικασίες ή να προγραμματίσει το μέλλον της όπως οι συνομήλικοί της.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η νεαρή δεν φαίνεται να είναι καταχωρημένη ούτε στη Βουλγαρία, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση. Παράλληλα, περιγράφει μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση για την ίδια, η οποία αισθάνεται εγκλωβισμένη σε ένα διοικητικό αδιέξοδο που διαρκεί χρόνια.

Πρόσφατα, με τη συνδρομή του δικηγόρου Προκόπη Τζιμή, κατατέθηκε προσφυγή προς την αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ζητώντας οριστική λύση στο ζήτημα. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η οικογένεια, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς εξακολουθούν να ζητούνται επιπλέον έγγραφα από τις βουλγαρικές αρχές, αφήνοντας τη 19χρονη να περιμένει ακόμη το αυτονόητο: την επίσημη αναγνώριση της ταυτότητάς της.