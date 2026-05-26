Λέσβος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τραγικό δυστύχημα όπου δύο νέοι 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στη Λέσβο η τραγωδία με τους δύο νεαρούς, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Δευτέρας (25.05.2026).

Η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στην Παναγιούδα της Λέσβου σοκάρει. Δύο νέοι, ηλικίας 16 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ, τρία μηχανές κινούνται η μία μετά την άλλη στον δρόμο. Οι δύο πρώτες παίρνουν κανονικά τη στροφή, όμως η τρίτη μηχανή δεν καταφέρνει να αλλάξει πορεία. Συνεχίζει ευθεία και πέφτει με δύναμη πάνω στο κράσπεδο και έπειτα σε κολώνα φωτισμού.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να τραυματιστούν θανάσιμα. Αφού εκτινάχθηκαν οι επιβαίνοντες η μηχανή συνέχισε να σύρεται στην άσφαλτο για αρκετά μέτρα.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος με τις έρευνες των αρχών να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι δύο φίλοι φέρεται να επέστρεφαν από την παραλία της Θερμής προς τη Μυτιλήνη τη στιγμή του συμβάντος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, αλλά ήταν αργά για τους δύο φίλους η κηδεία των οποίων θα γίνει την Τετάρτη.

Φίλοι και γνωστοί σπεύδουν στο σημείο και αφήνουν λουλούδια στην μνήμη των δύο νέων.