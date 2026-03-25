Λέσβος: Έφτασαν τα 13 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε ζώα – Τραγική η κατάσταση στις κτηνοτροφικές μονάδες

Δραματική είναι η κατάσταση στην Λέσβο με τα κρούσματα του αφθώδους πυρετούς σε κτηνοτροφικές μονάδες συνεχώς να αυξάνονται και το νησί να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

Η εξάπλωση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού παίρνει τραγικές διαστάσεις στη Λέσβο με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ανακοινώνει την επιβεβαίωση άλλων οκτώ κρουσμάτων σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Πελόπης, μέσα στη ζώνη προστασίας των τριών χιλιομέτρων από το πρώτο κρούσμα τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Συνολικά δηλαδή μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 13 κρούσματα αφθώδους πυρετού στις 140 μονάδες που λειτουργούν μέσα στη ζώνη προστασίας. Με αποτελέσματα όμως μέχρι στιγμής να έχουν βγει μόνο για τις δειγματοληψίες που ελήφθησαν για τις 80 από αυτές. Έπεται δηλαδή η έκδοση αποτελεσμάτων για άλλες 6ο μονάδες.

Το γεγονός οδηγεί στη θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, περισσότερα από 3.000 αιγοπρόβατα και βοοειδή, και την υγειονομική τους ταφή μέσα στην εκτροφή η οποία στη συνέχεια απολυμαίνεται. Από σήμερα κιόλας ξεκινά η μαζική λήψη δειγμάτων σε πολλές εκατοντάδες μονάδες στη ζώνη επιτήρησης, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τα πρώτα κρούσματα, περιοχή που αποτελεί έναν από τους μεγάλους πυρήνες της κτηνοτροφίας στο νησί.

Κι ενώ υπήρξε λύση στο ζήτημα της παραγωγής περί των 250 τόνων γάλακτος τη μέρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ισχύει μέχρι νεωτέρας η απαγόρευση της μεταφοράς και κατ’ επέκταση της σφαγής προβάτων στα σφαγεία του νησιού που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Κι αυτό εν όψει του Πάσχα που αναμένονταν να σφαγούν και να καταναλωθούν 70.000 αρνιά η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων θα εξάγονταν από το νησί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ας σημειωθεί ότι από χθες εμφανίστηκε το πρωτόγνωρο για τη Λέσβο γεγονός της πώλησης αμνοεριφίων από άλλες περιοχές της χώρας.

Σε παρέμβαση του ο συνταξιούχος κτηνίατρος Γιάννης Τσκίρης ο οποίος διαχειρίστηκε όλες τις κτηνιατρικές κρίσεις τα τελευταία 40 χρόνια συμπεριλαμβανομένης αυτής του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο το 1994, σημειώνει ότι «αυτή την στιγμή η χώρα και όχι μόνο η Λέσβος έχει χάσει το καθεστώς ελεύθερης αφθώδους. Και ίσως πρέπει έγκαιρα οι αρμόδιες υπηρεσίες να βάλουν στο τραπέζι και το ενδεχόμενο του εμβολιασμού όπως άλλωστε συμβαίνει και στην Κύπρο». Όπως λέει «η ανίχνευση αντισωμάτων στα περισσότερα δείγματα προκαλούν ανησυχία ως προς τον πραγματικό χρόνο εμφάνισης της νόσου και ως εκ τούτου της ενδεχόμενης διασποράς της στο νησί μας».

Και καταλήγει ο κ. Τσακίρης: «το γεγονός επίσης ότι ο ορότυπος που ανιχνεύτηκε προκαλεί σχεδόν ασυμπτωματική νόσο στα πρόβατα (παροδική χωλότητα ανορεξία σε μικρό ποσοστό των ζώων και μικρή πτώση της γαλακτοπαραγωγής) που ο μέσος παραγωγός δεν μπορεί να αντιληφθεί, δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την πραγματική εξάπλωση της αρρώστιας. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών αλλά το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν και στην περίπτωσή μας του ‘σφαγιάζειν’».