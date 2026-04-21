Λέσβος: Άνοιξε το λιμάνι της Μυτιλήνης – Κανονικά η κίνηση των φορτηγών

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στο λιμάνι της Μυτιλήνης, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

Ο Περιφερειάρχης μίλησε στον Status FM 107.7 σημείωσε πως το λιμάνι της Μυτιλήνης που ήταν εδώ και επτά ημέρες κλειστό εξαιτίας κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονται για τα μετρά κατά της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού, πλέον άνοιξε.

Ο κ. Μουτζούρης ξεκαθάρισε πως ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς εξήγγειλε χτες πακέτο στήριξης ωστόσο αυτό που κάνει τους κτηνοτρόφους να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ταχύτητα των υπηρεσιών του κράτους.

«Ο κόσμος επειδή αμφισβητεί την ταχύτητα του κράτους, έχει διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις, είτε πλημμυρών, είτε σεισμών, είτε ασθενειών, αργεί να ανταποκριθεί, φοβάται ο κόσμος ότι θα αργήσουν. Και έρχονται οι κτηνοτρόφοι, μου λένε, έχω τρία παιδιά, τι κάνω;» σημείωσε.

Οι ελλείψεις πλέον στο νησί, μετά τον πολυήμερο αποκλεισμό του λιμανιού είναι εμφανείς. Στα σούπερ μάρκετ επικρατούν οι εικόνες με άδεια ράφια, ψυγεία χωρίς προϊόντα, κρεοπωλεία που παραμένουν κλειστά και αρτοποιεία που λειτουργούν με σοβαρούς περιορισμούς λόγω έλλειψης πρώτων υλών, ακόμη και βασικών υλών όπως η μαγιά.

Ενώ είχαν καταγραφεί οι πρώτες σοβαρές ελλείψεις σε νωπά προϊόντα αλλά και σε είδη καθημερινής υγιεινής, επηρεάζοντας συνολικά την καθημερινότητα των κατοίκων.