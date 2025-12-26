Λέρος: Σφοδρή χαλαζόπτωση «χτύπησε» το νησί – Δρόμοι και αυλές «ντύθηκαν» στα άσπρα

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν χθες (25/12/2025) στο νησί της Λέρου ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε μεγάλο μέρος του νησιού, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν ορεινό χωριό.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι και σπίτια στη Λέρο καλύφθηκαν από στρώμα χαλαζιού, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να δυσκολέψει σε αρκετά σημεία. Το φαινόμενο σόκαρε κατοίκους και οδηγούς, αφού τέτοιο φαινόμενο έχει να εμφανιστεί πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, καθώς δεν θυμούνται αντίστοιχη ένταση χαλαζόπτωσης τα τελευταία περίπου 60-70 χρόνια.

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στις καλλιέργειες, καθώς σε αρκετές περιοχές το χαλάζι συσσωρεύτηκε σε μεγάλες ποσότητες, δημιουργώντας φόβους για ζημιές στον πρωτογενή τομέα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, σε περίπτωση που χρειάζεται να επέμβουν.