Λένα Σαμαρά: Η οικογενειακή φωτογραφία και τα λόγια του αδερφού της που ραγίζουν καρδιές – «Είσαι πάντα εδώ»

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή πρόωρα και άδικα τον περασμένο Αύγουστο, με τους δικούς της ανθρώπους να ανεβαίνουν από τότε τον δικό τους Γολγοθά. Ο αδερφός της, Κώστας Σαμαράς, έγραψε με αφορμή την έλευση του 2026, λίγες λέξεις για την αδικοχαμένη αδερφή του. Δεν την ξεχνά. Ο πόνος του παραμένει ανείπωτος. Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να γιατρέψει αυτό που αισθάνεται τους τελευταίους μήνες.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στα 34 χρόνια της. Ο Κώστας Σαμαράς προσπαθεί να αντλήσει δύναμη από οικεία του πρόσωπα. Αισθάνεται πάντα την πολυαγαπημένη αδερφή του δίπλα του, αλλά ο πόνος της απώλειας παραμένει άσβεστος. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί στο νέο μήνυμα που δημοσιοποίησε, είναι ενδεικτικές της ψυχολογίας του.

Μαζί με τις ευχές για τη νέα χρονιά, μοιράστηκε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία βρίσκεται και η αδελφή του, Λένα Σαμαρά, με τους γονείς τους.

Ο Κώστας Σαμαράς έγραψε έντονα συναισθηματικά φορτισμένος: «Για εμάς είσαι πάντα εδώ Λενάκι μου. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία! Εύχομαι το 2026 να σας δώσει απλόχερα ό,τι πραγματικά επιθυμείτε!».

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, μόλις στα 34 της χρόνια. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από ανακοπή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Νωρίτερα, είχε εμφανίσει επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο «Σισμανόγλειο». Εκεί οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω εξετάσεις οπότε μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου της έγινε και καρδιολογικός έλεγχος στη διάρκεια του οποίου και ενώ οι γιατροί τής έπαιρναν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα – υπέστη τη μοιραία ανακοπή. Κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία, βιώνοντας την κορυφαία τραγωδία της ζωής.

Η συνεσταλμένη και χαμηλών τόνων Λένα, είχε ακολουθήσει τα χνάρια της μητέρας της σπουδάζοντας πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε στον ΑΝΤ1 πρώτη φορά για την απώλεια της Λένας Σαμαρά την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. «Σας ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια και εγώ και η Γεωργία (η σύζυγός του), ο γιος μου, ο Κώστας από καρδιάς και τον ελληνικό λαό και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε ως οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά αλλά και μας στήριξε. Το λέω με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω για αυτά τα 34 χρόνια που είχαμε την Λένα μας, μαζί μας.

Η απώλεια της Λένας είναι μια κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Το πώς βιώνει ο κάθε γονιός την απώλεια του παιδιού του είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένεια μου είμαστε βαθιά χριστιανοί και έτσι προσεγγίζω την Λένα, χριστιανικά».