Λάρισα: 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του και απειλούσε να την κάψει

Σοκαριστικό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το πρωί της Τετάρτης (24.06.2026) στη Λάρισα, ανάμεσα σε έναν 50χρονο και τη 45χρονη πρώην σύζυγό του. Ο 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του απειλώντας την ότι θα βάλει φωτιά να κάψει την ίδια και το σπίτι που μένει.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όλα έγιναν στη συνοικία της Φιλιππούπολης στη Λάρισα, όταν ο 50χρονος όντας εξαγριωμένος λόγω μιας απόφασης δικαστηρίου για τα παιδιά τους και την επικοινωνία του μαζί τους, μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και αφού την κλείδωσε κρατώντας ένα τσεκούρι και έχοντας ένα δοχείο με άγνωστο υλικό, απειλούσε πως θα την κάψει.

Συγγενικό πρόσωπο της 45χρονης, ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άνδρες για προληπτικούς λόγους, και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με αστυνομικούς για να απελευθερώσει τη γυναίκα που κρατούσε όμηρο.

Ο 50χρονος μετά από αρκετή ώρα, πείστηκε να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του και παραδόθηκε στις Αρχές, οπότε και συνελήφθη.

Οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο το δικαστήριο αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος, ενώ του ορίστηκε και δικηγόρος.