Λάρισα: 41χρονος κυνηγούσε 37χρονη στο δρόμο με τσεκούρι για χρήματα που του χρωστούσε ο άνδρας της

Στιγμές τρόμου έζησε 37χρονη γυναίκα το απόγευμα της Πέμπτης (30/10/2025) στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη συνοικία της Νεράιδας.

Άνδρας ηλικίας 41 ετών, κρατώντας τσεκούρι στο χέρι, άρχισε να κυνηγάει την 37χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr είναι σύζυγος ξαδέλφου του, με τον οποίο ο δράστης είχε οικονομικές διαφορές καθώς του όφειλε χρήματα.

Ο 41χρονος, ο οποίος αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές, πήγε στο σπίτι του ζευγαριού αναζητώντας τον ξάδελφό του.

Όταν διαπίστωσε ότι απουσίαζε, στράφηκε απειλητικά με το τσεκούρι προς την 37χρονη, η οποία πανικοβλημένη βγήκε στον δρόμο και άρχισε να τρέχει καλώντας σε βοήθεια.

Οι περαστικοί και οι γείτονες έσπευσαν σε βοήθεια με τον 41χρονο δράστη να τρέπεται σε φυγή και να αναζητείται.