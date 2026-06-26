Λάρισα: «Του είπα για τα παιδιά του και τον ηρέμησα» λέει ο αστυνομικός που έπεισε τον 50χρονο που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του να παραδοθεί

Ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του 50χρονου από τη Λάρισα, ο οποίος χθες Πέμπτη (25.6.26) κρατούσε όμηρο την σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και μπιτόνι με βενζίνη και έκανε live μετάδοση στα social media.

Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο 50χρονος από τη Λάρισα φαίνεται να κρατά ένα τσεκούρι και ένα δοχείο με εύφλεκτο υγρό, ενώ η όμηρος αναγκάζεται να ακολουθεί τις εντολές του και μετακινείται μέσα στο σπίτι και στο μπαλκόνι. Οι εικόνες αποτυπώνουν την αγωνία της γυναίκας, η οποία προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμη, γνωρίζοντας ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη.

Ο αστυνομικός Γιάννης Θελούρας είναι φίλος του 50χρονου και μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής (26.6.26) περιέγραψε πως κατάφερε να τον πείσει να παραδοθεί.

«Ήμουν εκτός υπηρεσίας και γύρω στις 10:30 με κάλεσαν από την υπηρεσία μου να μεταβώ στο συγκεκριμένο σπίτι για ένα σοβαρό περιστατικό. Ο 50χρονος μου είναι προσωπικός μου φίλος», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε, μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή της Αστυνομίας και έναν ακόμα αστυνομικό πήγαν στη βεράντα διπλνού διαμερίσματος, έτσι ώστε να έχουν οπτική επαφή με τον δράστη και ξεκίνησαν συζήτηση μαζί του, με στόχο να τον διατηρούν ήρεμο.

«Ήταν στο μπαλκόνι και φαινόταν σε πολύ κακή κατάσταση, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε αρχικά. Ήταν στο μπαλκόνι και καταφέραμε να μπούμε στο διαμέρισμα. Εκεί προσπαθήσαμε να τον πείσουμε ότι αυτό δεν βγάζει κάπου», τόνισε.

«Μετά από λίγο ηρέμησε και μας είπε μόνος του να πάμε στο Αστυνομικό Τμήμα. Για 40-45 λεπτά μετέδιδε στα social media όσα συνέβαιναν

«Ζητούσε να μιλήσει με την εισαγγελέα που έβγαλε την απόφαση για τα παιδιά. Είχαν βγει ασφαλιστικά μέτρα για να μην βλέπει τα παιδιά του», σχολίασε.

«Κομβικό σημείο για να τον πείσω να παραδοθεί, ήταν τα παιδιά του», του έλεγα συνεχώς ότι πρέπει να σκεφτεί τα παιδιά του και να σταματήσει, εκεί λύγισε και τελείωσαν όλα», τόνισε.

Ο 50χρονος είχε οδηγηθεί ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της.

Όσονα αφορά την πρώην σύζυγό του 50χρονου, σύμφωνα με τον αστυνομικό, «δεν ήταν φοβισμένη, αλλά ήταν πολύ ψύχραιμη την ώρα του συμβάντος».