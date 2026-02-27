Λάρισα: Μωρό χτύπησε το κεφάλι του στο μπάνιο – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 27.06.2026 στη Λάρισα, όταν μωρό χτύπησε το κεφάλι του, καθώς έπεσε ενώ βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού του στην οδό Ελευθερίας, λίγο μετά τις 9:30, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν το μωρό τυλιγμένο σε κουβέρτα, προκειμένου να το μεταφέρουν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αναφέρει το OnLarissa.gr.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και περιπολικά της αστυνομίας, ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία μεταφορά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.