Συγκλονίζει ο αιφνίδιος θάνατος ενός μόλις ενός μηνός βρέφους από την περιοχή του Τυρνάβου στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα, Πέμπτη 23.10.2025., τα ξημερώματα, το βρέφος που βρισκόταν στο σπίτι της γιαγιάς του στην περιοχή του Τυρνάβου, παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή. Η γιαγιά του το μετέφερε αμέσως στο τοπικό Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε αναγκαίο από τους γιατρούς να μεταφερθεί το βρέφος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαγνώστηκε ο θάνατος του.

Πρόσωπο απο το στενό οικογενειακό περιβάλλον του βρέφους μιλώντας στο newsit.gr τονίζει:

«Το κοριτσάκι ήταν μόλις 33 ημερών. Δεν γεννήθηκε με προβλήματα υγείας, όμως μετά τη γέννηση του νοσηλεύτηκε με στρεπτόκοκκο. Το μωρό όταν γεννήθηκε μπήκε κανονικά σε θερμοκοιτίδα και κόλλησε όταν βγήκε. Έμεινε για λίγες μέρες στο νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σπίτι, όπου το παρακολουθούσε παιδίατρος. Μόνο σίδηρο λάμβανε και το ξεπέρασε. Οι γιατροί μας ενημερωσαν πως δείχνει ότι το μωρό έπαθε εισρόφηση τη νύχτα και έπαθε ανακοπή και αύριο θα έχουμε και επίσημα το πόρισμα της ιατροδικαστικής».

Νωρίτερα η 5η Υγειονομική Περιφέρεια εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του βρέφους σημειώνοντας τα εξής:

«Βρέφος 1 μηνών θήλυ, μετεφέρθη με ΙΧ στις 05:45 σήμερα 23/10/2025 στο ΚΥ Τυρνάβου από συγγενικά του πρόσωπα παρουσιάζοντας μυδρίαση άσφυγμο και χωρίς αναπνοή. Έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς του ΚΥ και 06:01 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΚΥ στο ΓΝΛάρισας με ώρα άφιξης 06:18 συνοδεία γιατρού και πληρωμάτων του ασθενοφόρου συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάνηψης χωρίς όμως αποτέλεσμα. Διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή και ενημερώθηκε το ΑΤ Τυρναβου».

To άρθρο Λάρισα: «Μας είπαν ότι έπαθε εισρόφηση τη νύχτα και ανακοπή» λέει συγγενής του 1 μηνός βρέφους που πέθανε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

