Λάρισα: «Είμαι θυμωμένη μαζί του, θα φάει τη φυλακή του και θα ησυχάσει» λέει η μητέρα του 50χρονου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του

Σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ο 50χρονος, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη (25.6.26) κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της και απειλούσε να την κάψει με εύφλεκτο υλικό, ενώ κρατούσε ένα τσεκούρι στα χέρια του. Μάλιστα, έκανε και live μετάδοση στα social media.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου της Λάρισας που εκδόθηκε την Παρασκευή, ο 50χρονος θα εκτίσει δύο μήνες από τη συνολική ποινή των 22 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι καθοριστική ήταν η παρέμβαση εκτός υπηρεσίας αστυνομικού, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έπεισε τον 50χρονο να παραδοθεί και να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Δευτέρας (29.6.26) η μητέρα του 50χρονου δήλωσε θυμωμένη με τον γιο της, ενώ επιχείρησε να αποδώσει τη συμπεριφορά του στην πολύωρη εργασία του.

«Βεβαίως στεναχωρηθήκαμε με όλα αυτά. Μαζί μου θα μείνει. Πού να πάει; Και δεν έχει και σπίτι. Η γυναίκα του τον είχε 16 χρόνια. Το τι έκανε, το τι δεν έκανε, δεν μου είπε ποτέ. Εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις με την κοπέλα. Και εκείνη την ημέρα που στην αρχή μου έκανε πλάκα “θα πάω κλπ”, εγώ την πήρα τηλέφωνο να την ενημερώσω, έχε το νου σου, πάρε το παιδί, γιατί ήξερα ότι είναι με το ένα παιδί εδώ. Αλλά ήταν στην εκκλησία και δεν το σήκωσε. Τι να πω τώρα; Έβγαλε κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή και το νευρικό σύστημα δεν αντέχει και κάνει κουταμάρες», ανέφερε αρχικά.

«Είναι αλήθεια ότι δούλευε πάρα πολύ τελευταία και κουράστηκε, ίσως ήταν και αυτό, γιατί δούλευε έξω στον ήλιο και ίσως και αυτό τον ενόχλησε και τον πείραξε. Τον υπερασπίζομαι στο θέμα ότι έχασε τα παιδιά, ο τρόπος που έφυγε από το σπίτι, όλα αυτά. Δεν τον δικαιολογώ, μην θεωρήσετε ότι τον δικαιολογώ. Είμαι θυμωμένη μαζί του, θα φάει τη φυλακή του και θα ησυχάσει. Να κάνει υπομονή και εγώ και εκείνος, αυτό του είπα σήμερα που τον χαιρέτησα, και να είναι εντάξει», δήλωσε η μητέρα του 50χρονου.

Σε ερώτηση για το αν ο γιος της της εκμυστηρεύτηκε ποτέ γιατί προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση η μητέρα του απάντησε:

«Γιατί δεν του δίνει το δικαίωμα να βλέπει. τα παιδιά. Έτσι μου είπε. Εντάξει, επέτρεπε, αλλά τις ώρες που εκείνος ήθελε εκείνη έλεγε διάφορα. Έχουν διάβασμα, έχουν εκείνο, εντάξει τώρα καλοκαίρι θα τα πάρει, θα πάει στη θάλασσα γιατί έχει σπίτι εκεί. Ο γιος μου δεν έχει αυτοκίνητο, πώς θα πάει;».