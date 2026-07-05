Λάρισα: Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο γυναίκας – «Φοβόμαστε για τη ζωή μας»

Σοκ προκαλούν τα βίντεο-ντοκουμέντα από τη Λάρισα, τα οποία καταγράφουν καρέ-καρέ τον εμπρησμό αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι γνωστής διαφημίστριας της πόλης. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ οι εκρήξεις που ακολούθησαν αναστάτωσαν ολόκληρη τη γειτονιά.

Στα βίντεο που παρουσίασε το MEGA φαίνεται ένας άνδρας, ντυμένος στα μαύρα και με κουκούλα και γάντια, να πλησιάζει το όχημα στη Λάρισα και να πραγματοποιεί τον εμπρησμό. Αρχικά περιλούζει το αυτοκίνητο με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια βάζει φωτιά με ένα στουπί πριν τραπεί σε φυγή.

Η ιδιοκτήτρια του οχήματος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, λέγοντας πως ο δράστης έβαλε φωτιά στο στουπί, όμως κάποια στιγμή άρπαξε φωτιά και το γάντι του. Όπως ανέφερε, εκείνος πέταξε το στουπί, το οποίο έπεσε αρχικά στη ρόδα ενός διπλανού αυτοκινήτου, το ξαναπήρε και το πέταξε στο επαγγελματικό της όχημα, βάζοντάς του φωτιά.

«Είχε ένα στουπί με βενζίνη, το άναψε πήρε και το γάντι του φωτιά, με αποτέλεσμα να πετάξει το στουπί και να πάει στην ρόδα του διπλανού αυτοκινήτου. Το παίρνει το στουπί, το ρίχνει μετά στο άλλο το αυτοκίνητο, το επαγγελματικό και φεύγει. Φοβόμαστε για τη ζωή μας, εγώ να φανταστείς κάθε βράδυ ελέγχω τις κάμερες», δήλωσε η γυναίκα.

Όπως αποκάλυψε, δεν ήταν η πρώτη φορά που γίνεται στόχος. Δύο μήνες πριν από τον εμπρησμό, άγνωστος που κινούνταν με πατίνι πέρασε έξω από την επιχείρησή της και έσπασε με πέτρα την τζαμαρία. Τότε πίστεψε πως επρόκειτο για ένα τυχαίο περιστατικό. Λίγο πριν από τη φωτιά, όπως είπε, είχε δεχθεί και απειλητικό τηλεφώνημα, στο οποίο της ανέφεραν: «εσύ έχεις κάνει τις καταγγελίες».

Η ίδια εκτιμά ότι οι επιθέσεις ίσως συνδέονται με καταγγελίες που είχε κάνει στο παρελθόν και θεωρεί πως πίσω από τον φυσικό δράστη μπορεί να βρίσκεται άλλο πρόσωπο. «Υπόνοιες υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα. Άλλος είναι αυτός που έβαλε τη φωτιά και άλλος είναι αυτός που τον έστειλε. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που θέλει, να διεκδικήσει το νόμιμο και το δίκαιο και ειδικά όταν θίγομαι επαγγελματικά, θα πρέπει ο άλλος να ‘ρθει ή να πληρώνει κάποιον για να μπορεί να τον σταματήσει;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.