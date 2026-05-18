Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες και μπουκάλια σε αυτοκίνητα και περαστικούς – Δείτε βίντεο

Πανικό προκάλεσε ένα περιστατικό επίθεσης από ανηλίκους στη Λάρισα, οι οποίοι πέταγαν αντικείμενα σε διερχόμενα οχήματα και πεζούς.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (15/5/2026), κοντά στη διάβαση όπου πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη η λαϊκή αγορά της Λάρισας στην οδό Βόλου. Εκεί συγκεντρώθηκε ομάδα περίπου 20 ανηλίκων, κυρίως αγοριών αλλά και κοριτσιών.

Όπως ενημερώνει μάρτυρας, αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα, κάποιοι κινούνταν με ηλεκτρικά πατίνια, ενώ επικρατούσε ένταση, φωνές και βρισιές στην περιοχή.

Τα παιδιά πετούσαν νερομπαλόνια, μπουκάλια με νερό, αλλά και πέτρες προς διερχόμενα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ακούγονται δυνατοί θόρυβοι και χτυπήματα. Μάλιστα η μάρτυρας αναφέρει πως λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πέσει ακόμη και παλιά γλάστρα πάνω σε όχημα, γεγονός που, όπως λέει, τα ίδια τα παιδιά συζητούσαν μεταξύ τους.

Εκείνη σημειώνει πως ένα από τα μικρότερα παιδιά φορούσε μάσκα, ενώ υποστηρίζει ότι όταν αυτοκίνητο σταμάτησε στην περιοχή, οι περισσότεροι από τους νεαρούς τράπηκαν σε φυγή. Παρά το γεγονός ότι κλήθηκε η αστυνομία από πολίτη που βρέθηκε στο σημείο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί τα παιδιά είχαν ήδη φύγει.

Η καταγγελία που έγινε εναντίον των ανηλίκων συνοδεύεται και από βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται νεαρός να πετά νερομπαλόνια προς διερχόμενο αυτοκίνητο.

Την ίδια ώρα, κάτω από σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί Λαρισαίοι περιγράφουν ανάλογα περιστατικά στην ίδια αλλά και σε άλλες περιοχές της πόλης.

Πολίτης αναφέρει πως έχει δεχθεί επανειλημμένα πέτρες ενώ περνούσε βραδινές ώρες με μηχανάκι κάτω από τη διάβαση, σημειώνοντας πως στο οδόστρωμα υπάρχουν συχνά μεγάλες πέτρες και πως «ευτυχώς δεν τον πέτυχαν». Άλλος κάνει λόγο για παρόμοιο περιστατικό στην οδό Ιουστινιανού, όπου παιδιά φέρονται να πετούσαν νερομπαλόνια και μπουκάλια με νερό από ταράτσα προς περαστικούς, μαθητές και γυναίκες με καρότσια.