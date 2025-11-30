Λάρισα: Ένταση στο μπλόκο των αγροτών – «Σήκωσαν» στα χέρια οχήματα της ΕΛ.ΑΣ για να περάσουν τα τρακτέρ

Ένταση επικράτησε μεταξύ αγροτών στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, το μεσημέρι της Κυριακής (30.11.25), λίγο πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο αργότερα και στη Νίκαια της Λάρισας.

Αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την Νίκαια της Λάρισας επιχείρησαν να κινηθούν στην εθνική οδό στον κόσμο του Πλατύκαμπου.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Mάλιστα, αγρότες σήκωσαν στα χέρια οχήματα της αστυνομίας, ακόμα και έναν γερανό της αστυνομίας, που είχαν κλείσει το δρόμο για να περάσουν τα τρακτέρ. Στο σημείο σημειώθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών.

Ένταση επικράτησε και στον κόμβο της Νίκαιας.

Οι αγρότες ζητούν από τις αστυνομικές δυνάμεις να απομακρυνθούν για να μην έρθουν σε σύγκρουση, τη στιγμή που από άλλα σημεία προσπαθούν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό.

Aπό νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας – συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου – από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Μπλόκο αγροτών και στη Βοιωτία

Μπλόκο με 150 τρακτέρ πραγματοποίησαν οι αγρότες και στον Ορχομενό Βοιωτίας.