Κώστας Λαγουβάρδος: Ακραία μελτέμια μέχρι την Κυριακή – Δύσκολες συνθήκες και την επόμενη εβδομάδα

Στο έλεος των θυελλωδών ανέμων βρίσκεται μεγάλος μέρος της χώρας με τον γνωστό μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο να κάνει λόγο για ακραία μελτέμια που θα επικρατήσουν στη χώρα μας συνολικά για 48 ώρες.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, Κώστας Λαγουβάρδος, μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών και επεσήμανε ότι οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν και το Σάββατο και από την Κυριακή αναμένεται σημαντική υποχώρηση.

«Πρόκειται για ένα ακραίο μελτέμι, οι εντάσεις που βλέπουμε είναι ακραίες. Οι άνεμοι που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες είναι πάρα-πάρα πολύ μεγάλοι με πάνω από 120 χλμ την ώρα. Η Αττική σήμερα έχει πάρα πολύ ενισχυμένους ανέμους 120 χλμ την ώρα, πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Συνεχίζουν στην Κρήτη οι άνεμοι, λίγο χαμηλότερα αλλά και πάλι οι ριπές ξεπερνούν τα 100 χλμ. Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες ισχύει το ίδιο επομένως μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο ανεμολογικό πεδίο με εμμονή μέχρι αύριο το μεσημέρι» σημείωσε ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Από το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένηση, και το Σάββατο όμως θα έχουμε αρκετό αέρα 6-7 μποφόρ. Πιο αισθητή υποχώρηση θα παρουσιάσουν από την Κυριακή και μετά. Θα έλεγα ότι από το Σάββατο το απόγευμα θα είναι σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα, θα έχουμε ένα πιο συνηθισμένο μελτέμι».

Ο ίδιος έσπευσε να σημειώσει πως ο κίνδυνος για πυρκαγιές θα παραμείνει και την άλλη εβδομάδα, καθώς οι θερμοκρασίες θα αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή εβδομάδα, δεν μιλάμε για ακραίο καύσωνα, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται 38-39 σε πολλές περιοχές και για πολλές ημέρες επομένως θα ξεράνουν ακόμα περισσότερο την νεκρή καύσιμη ύλη στα δάση και αυτό μας ανησυχεί γιατί ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν μήνας με ισχυρά μελτέμια. Δεν φαίνεται να έχουμε ακραίο καύσωνα, θα έχουμε πολύ ζέστη την επόμενη εβδομάδα, θα μας κουράσει, αλλά δεν θα δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ που είδαμε στην Ευρώπη» κατέληξε.