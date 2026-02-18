Κώστας Κοσμίδης: Η Ανθή Βούλγαρη συγκλονισμένη από τον θάνατο του μοντέρ – «Θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε άπλετο φως»

Ο μοντέρ του Mega, Κώστας Κοσμίδης, έφυγε πρόωρα και αναπάντεχα από τη ζωή, το βράδυ της Δευτέρας (16-02-2026) στα 51 χρόνια του. Η είδηση σκόρπισε θλίψη σε φίλους, συγγενείς και συναδέλφους του, με μια σειρά από ερωτήματα να περιμένουν απαντήσεις. Η Ανθή Βούλγαρη εξέφρασε τη θλίψη της, για τον χαμό του συνεργάτη της και υποσχέθηκε πως θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πέσει άπλετο φως, στις συνθήκες του θανάτου του.

Λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η Ανθή Βούλγαρη πήρε τον λόγο και ανέφερε: «Θα πάμε στη Σαλαμίνα για κάτι που μας έχει στεναχωρήσει ιδιαίτερα από χθες. Εμείς θέλουμε να αποχαιρετήσουμε τον Κώστα Κοσμίδη, τον καλό μας συνάδελφο που έφυγε από τη ζωή άδικα. Θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε άπλετο φως στο πώς και γιατί έφυγε ο Κώστας Κοσμίδης», είπε η παρουσιάστρια, συναισθηματικά φορτισμένη.

Η αντίστροφη μέτρηση στη ζωή του μοντέρ, ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026) όταν ο επί χρόνια εργαζόμενος του Mega, Κώστας Κοσμίδης, έσπευσε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας προκειμένου να κάνει εξετάσεις. Εκεί οι γιατροί βλέποντας το καρδιογράφημα του μοντέρ, φέρονται να του είπαν ότι πρέπει να πάει σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας, ενημερώνοντάς τον όμως ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον μεταφέρει, με αποτέλεσμα να φύγει με το δικό του όχημα από το νησί.

Ο Κώστας Κοσμίδης είχε μαζί και τον πατέρα του, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο του 51χρονου. Οι δύο τους πήραν φέρι μποτ και στον δρόμο για το Γενικό Κρατικό, λίγο πιο έξω από το Πέραμα, ο μοντέρ δεν αισθανόταν καλά και ζήτησε από τον πατέρα του να σταματήσει το όχημα. Εκεί άφησε και την τελευταία του πνοή, στην άκρη του δρόμου.

Οργή έχει προκαλέσει το γεγονός ότι οι γιατροί στο κέντρο υγείας τον άφησαν να φύγει, έχοντας δει το καρδιογράφημά του, αφού σύμφωνα με καρδιολόγο που ανέλυσε το καρδιογράφημα και μίλησε στο Live News, φαινόταν ότι θα μπορούσε να πάθει ανακοπή ανά πάσα στιγμή.