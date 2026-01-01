Κώστας Καραμανλής: Το τρυφερό φιλί στη Νατάσα Παζαΐτη και το πρώτο τους τσούγκρισμα μέσα στο 2026

Ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη υποδέχθηκαν το 2026 με αγαπημένα τους πρόσωπα και έστειλαν ευχές για «καλή χρονιά». Στην πρώτη της ανάρτηση μετά την έλευση του νέου έτους, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, ο Κώστας Καραμανλής φαίνεται να έχει αγκαλιάσει και να δίνει ένα τρυφερό φιλί στη Νατάσα Παζαΐτη, την ώρα που τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους. Η ανάρτηση προκάλεσε άμεση ανταπόκριση, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες «like» μέσα σε λίγη ώρα, με πλήθος χρηστών να σπεύδουν να ευχηθούν καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία στο ζευγάρι.

Η σχέση της με τον Κώστα Καραμανλή επισημοποιήθηκε στα τέλη του 1997. Ο γάμος τους έγινε τον Απρίλιο του 1998 στην Πρώτη Σερρών. Τον Ιούνιο του 2003 έγινε μητέρα των διδύμων, Αλέξανδρου και της Αλίκης.

Η Νατάσα Παζαΐτη διαθέτει ευρωπαϊκό δίπλωμα στη Χειρουργική Μαστού, έχει εξειδικευτεί σε λαπαροσκοπικές τεχνικές και έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις και διακρίσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Ο Κώστας Καραμανλής βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της.

Το ζευγάρι πραγματοποιεί κατά καιρούς δημόσιες εμφανίσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Κώστας Καραμανλής και Νατάσα Παζαΐτη είχαν βρεθεί πρόσφατα στις κερκίδες του Telecom Center Athens και πανηγύρισαν τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Euroleague κόντρα στη Dubai BC.