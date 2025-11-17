Κώστας Δόξας και Μαρία Δεληθανάση στα δικαστήρια – «Έχω λάβει 19 μηνύσεις και 15 αγωγές» λέει η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή

Κώστας Δόξας και Μαρία Δεληθανάση για ακόμα μια φορά στα δικαστήρια, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στους πάγιους ισχυρισμούς τους. Ο τραγουδιστής κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη και μια οργανωμένη συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του. Η πρώην σύζυγός του, υποστηρίζει ότι δέχεται απειλές και τονίζει πως δίνει μια μάχη για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές.

Οι δύο πλευρές έδωσαν το στίγμα τους στα δικαστήρια. Η Μαρία Δεληθανάση έκανε δηλώσεις μπροστά στην κάμερα, ενώ ο Κώστας Δόξας δια του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί, από το ξεκίνημα της δικαστικής διαμάχης με την πρώην γυναίκα του.

Η Μαρία Δεληθανάση συνάντησε έξω από την δικαστική αίθουσα την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και παραχώρησε τις πρώτες δηλώσεις της: «Όλα θα φανούν στο δικαστήριο, δεν έχω κάτι παραπάνω να δηλώσω. Το μόνο που θέλω να πω και να δηλώσω είναι ένα μήνυμα που έλαβα από μια κοπέλα, στήριξης: “καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην δίκη, για όλες όσες φοβηθήκαμε και δεν μιλήσαμε”».

«Έχω λάβει 19 μηνύσεις και 15 αγωγές εγώ και οι μάρτυρές μου, είναι μια τακτική αυτή. Θέλω να δικαιωθώ. Υπάρχουν φωτογραφίες και αποδεικτικά στοιχεία. Η σχέση με το παιδί είναι καλή, εγώ επιλέγω να μην βγαίνω στα κανάλια και κλείνω την τηλεόραση στο σπίτι. Το παιδί πλέον είναι μεγάλο και καταλαβαίνει, δεν βγάζω φωτογραφίες του παιδιού στα social media».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μίλησε ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα, Σπύρος Δημητρίου. «Είναι από τις περιπτώσεις που μας φέρνουν και εμάς τους νομικούς σε μεγάλη αμηχανία. Θέλω δημοσίως να απευθύνω στα ζευγάρια, ότι υπάρχει περιθώριο ειρήνευσης. Το 2020 υπήρξε ένα σκηνικό ζήλιας, επειδή ο κύριος Δόξας μιλούσε με κυρία στο τηλέφωνο. Διαπληκτίστηκαν και εκείνη του κάρφωσε ένα στυλό στο κεφάλι. Βεβαίως υπάρχει απόδειξη για αυτό.

Τον κλείδωσε μέσα στο μπάνιο για 1,5 ώρα. Μετά τον έβγαλε έξω και εκείνος της κράτησε τα χέρια για να μην του επιτεθεί ξανά. Πράγματι μπορεί να την έσπρωξε στα χείλη. Από γιατρό αποδεικνύεται ότι υπήρχε μια αμυχή στο έσω χείλος. Εκεί λέει ότι είχε άλγος στο βραχίονα. Για το μάτι δεν μπορώ να δώσω εξήγηση (σ.σ για το χτύπημα). Δεν έπαιζαν ξύλο, αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Οι αμυχές στο χείλος χαρακτηρίζονται ως ελαφρές σωματικές βλάβες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Δημητρίου.

Τον Ιούλιο του 2024, δικαστική απόφαση υποχρέωσε την πρώην γυναίκα του Κώστα Δόξα να του καταβάλλει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση 8.500€ αλλά και να κατεβάσει όλες τις αναρτήσεις από τα μέσα και τον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με τον διάσημο τραγουδιστή, η σχέση του με την πρώην γυναίκα του «είχε έναν διαρκή πόλεμο και εγώ μπροστά στο παιδί μου δεν ήθελα να μπαίνω σε αυτά τα πράγματα γιατί όταν σε βλέπει το παιδί σου πρέπει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος».