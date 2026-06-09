Κύκλωμα Πολεοδομίας: Η μαραθώνια απολογία των 6 και η υπερασπιστική γραμμή των αρχηγών – Δεν αποδέχονται τις κατηγορίες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση διαφθοράς που οδήγησε στη σύλληψη 6 ατόμων, τα οποία φέρονται να είχαν στήσει ένα κύκλωμα «εξυπηρετήσεων» σε πολεοδομικές και διοικητικές υποθέσεις, ζητώντας σημαντικά χρηματικά ποσά από πολίτες και επαγγελματίες.

Η απολογία των κατηγορούμενων για την εμπλοκή στο κύκλωμα της πολεοδομίας, ήταν μαραθώνια. Οι 6 βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς και μέχρι αργά το απόγευμα της Τρίτης 09.06.2026, η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη με τους 4 να έχουν απολογηθεί.

Τελευταίοι πέρασαν το κατώφλι της ανακρίτριας διαφθοράς οι δύο αρχηγοί σύμφωνα με την ΕΡΤ: Μια υπάλληλος σε υψηλή θέση στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Γαλατσίου και ο σύζυγος της, σήμερα υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και πρόσφατα καθαιρεθείς από την Πολεοδομία Κηφισιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο τηρούν αρνητική στάση, δεν αποδέχονται το κατηγορητήριο και δηλώνουν ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Βεβαίως εξόχως επιβαρυντικές είναι οι συνομιλίες και οι συναντήσεις της αρχηγού και του φερόμενου ως υπαρχηγού αλλά και τα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Μόνο στη γυναίκα βρέθηκαν στο γραφείο περισσότερα από 180 χιλιάδες ευρώ.

Τη ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολουθούν και οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι. Ήδη όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από εισαγγελέα αλλά στο τέλος, μετά το πέρας και των έξι απολογιών αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι.

Τα ποσά που ζητούσαν για τις «διευκολύνσεις»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ποσά που φέρονται να ζητούσαν οι κατηγορούμενοι κυμαίνονταν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ, ανάλογα με την υπόθεση και τον βαθμό δυσκολίας της. Οι αμοιβές αυτές αφορούσαν διάφορες «υπηρεσίες», όπως η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, η έκδοση οικοδομικών αδειών, η μείωση ή ακόμη και η διαγραφή προστίμων, καθώς και η επίλυση πολεοδομικών ή διοικητικών εκκρεμοτήτων που απασχολούσαν ιδιώτες και μηχανικούς.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα είχε αναπτύξει συγκεκριμένο τρόπο δράσης και αξιοποιούσε τις διασυνδέσεις που διέθετε προκειμένου να πείθει τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούσε να επηρεάσει διαδικασίες και αποφάσεις. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να εξασφάλιζε μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία εισπράττονταν ως αντάλλαγμα για τις παρεμβάσεις που υπόσχονταν τα μέλη του.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων έχουν ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εμπορία επιρροής, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον Ιούλιο του 2024, όταν υποβλήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία δύο υπάλληλοι του Δήμου Κηφισιάς φέρονταν να λαμβάνουν χρήματα προκειμένου να μην βεβαιώνουν παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στην ίδια αναφορά γινόταν λόγος και για άλλα πρόσωπα που φέρονταν να χρηματίζονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων που σχετίζονταν με τη λειτουργία περιπτέρων στην περιοχή.

Λίγους μήνες αργότερα, νέα καταγγελία κατατέθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε αυτήν κατονομάζονταν πέντε ακόμη υπάλληλοι, οι οποίοι φέρονταν να λαμβάνουν παράνομα χρηματικά ανταλλάγματα για να προχωρούν σε διευκολύνσεις και εξυπηρετήσεις. Η δεύτερη αυτή αναφορά οδήγησε τις Αρχές στη διεύρυνση της έρευνας και στην εξέταση περισσότερων προσώπων και υποθέσεων.

Η υπόθεση ανατέθηκε τελικά στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία πραγματοποίησε πολύμηνη και ιδιαίτερα λεπτομερή έρευνα που διήρκεσε τουλάχιστον επτά μήνες. Κατά τη διάρκεια των ερευνών συγκεντρώθηκαν καταθέσεις, έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συνέθεσαν μια πλήρη εικόνα της φερόμενης δράσης του κυκλώματος.

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι αστυνομικοί συνέταξαν μια ιδιαίτερα ογκώδη δικογραφία, η οποία ξεπερνά τις 3.500 σελίδες. Το υλικό παραδόθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, οι οποίες θα προχωρήσουν στις επόμενες δικαστικές ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών.