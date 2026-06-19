Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Οι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη της οργάνωσης – «Να κάνω reload; Δεν υπάρχουν τα επεισόδια»

Νέα στοιχεία και διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα συνδρομητικής τηλεόρασης, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από 7 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία βρισκόταν και ένας πατέρας με τους δύο γιους του.

Το κύκλωμα είχε προκαλέσει ζημιά στις πλατφόρμες συνδρομητικής τηλεόρασης κοντά στα 50.000.000 ευρώ, ενώ είχε ενεργό πελατολόγιο με πάνω από 80.000 συνδρομητές παγκοσμίως, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά το αστρονομικό ποσό των 7.000.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται ότι είχε ξεκινήσει την δράση της ήδη από το 2017, παρέχοντας παράνομα συνδρομητική τηλεοπτική υπηρεσία με πανελλαδική εμβέλεια.

Τα μέλη της οργάνωσης, χρησιμοποιώντας παράνομο λογισμικό και ειδικούς αποκωδικοποιητές, κατάφερναν να αναμεταδίδουν παράνομα το περιεχόμενο των συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, προσφέροντας στους αγοραστές ένα ενιαίο «πακέτο» πειρατικής τηλεοπτικής υπηρεσίας σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές που έδιναν οι εταιρείες.

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι για το ξέπλυμα των «μαύρων» εσόδων, είχαν προχωρήσει στην αγορά οχημάτων καθώς και τουλάχιστον δύο ακινήτων σε Αθήνα και Αγρίνιο. Ενώ προκειμένου να μην εντοπίζονται μεγάλα ποσά στην κατοχή τους, είχαν διασκορπίσει τα κέρδη τους σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό (Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Σκόπια), με το ακριβές ύψος των καταθέσεων να είναι υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι μεταξύ των μελών του κυκλώματος που παρείχε παράνομη πρόσβαση σε συνδρομητικές πλατφόρμες. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι μία από τις συνομιλίες στις οποίες μέλη της οργάνωσης μιλούν με πελάτες, δίνοντάς τους οδηγίες για το πώς να ενεργοποιήσουν τις παροχές αλλά αναφέρονται και σε υποτιθέμενα προβλήματα της πλατφόρμας.

Χαμός εδώ δουλειά

Δουλειά!

Ναι

Ε… ρε συ που μπορώ να σε βρω να σου δώσω τα χρήματα γιατί λήγει μέσα στο σαββατοκύριακο και θα… λείπω. Φεύγω αύριο και θα γυρίσω από βδομάδα

Εξήντα δύο Μαρτύρων εκατό ογδόντα δύο

Ναι;

Ανταλακτικά ΓΑΛΑΤΣΙΑΝΟΣ

Ωραία

Είναι λίγο πριν το ¨Τζάμπο¨ όπως έρχεσαι από κέντρο

Ωραία εκατό ογδόντα δύο, οκέη

Σωστά

Ε… μόλις φτάνω θα σε πάρω να βγεις απ’ έξω

Έγινε, εντάξει! Σ’ ευχαριστώ πολύ να ‘σαι καλά γεια

Έλα “θενκ γιού” γεια, γεια

Παρακαλώ.

Γειά σας κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Από Ρόδο σας παίρνω, μου (…) ένα μήνυμα μόλις. Μάλλον ομαδικό ήτανε βέβαια, αλλά δεν πειράζει.

Ναι, ναι.

Για τα άϊ πι τιβί.

Ναι.

Μπορούμε να μιλήσουμε;

Ναι, ναι. Παρακαλώ.

(…). Ε.. πες μου κάτι. Εγώ είχα και παλιά, χρόνια, βέβαια αλήθεια τώρα το ‘κοψα, γιατί φοβήθηκα μ’ όλα αυτά τα.. σκηνικά που γίνονται κατά πάσα και τι και πως..

Δεν, δεν, δε.. Καταρχήν, δεν έχει γίνει κανένα απολύτως σκηνικό.

Ε.. εντάξει, τότε όμως ας πούμε, εγώ η αλήθεια λίγο, επειδή δεν έχω.. θέμα, δε θέλω να ‘χω θέματα με τα ΑΦΜ μου, επειδή έχω εταιρείες και τέτοια πράματα..

Μα τι, μα δεν έχει κανένας. Μην ακούτε τα πληρωμένα παπαγαλάκια τι λέγανε. Πες μου εσύ, πες μου έναν Έλληνα πολίτη που έχει πληρώσει προ.. πρόστιμο. Έναν.

Δεν έχω ακούσει κάποιον η αλήθεια. Από τους γνωστούς μου δηλαδή, που ορισμένοι το κρατήσανε, δεν..

Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε εφαρμογή του νόμου, ούτε τίποτα. Και αφε, και αφετέρου είναι.. κρυπτογραφημένο και.. εκατό τοις εκατό ασφαλές.

Παρέχεται με ντι εν ες μαζί; Μ, με..

Με βι πι εν.

Με βι πι εν, ναι.

Ναι. Ναι.

Μάλιστα. Και.. πες μου κάτι. Ε.. Δουλεύει με το μακ το.. ποιο έχω εγώ, τοτε.

Και.. Και σε μακ..

Πεντακόσα..

Και σε μακ δουλεύει και με άντροϊντ δουλεύει, σε όλων των ειδών τις συσκευές.

Όκέη. Ε.. Έχουμε.. τι κόστος έχει αυτό;

Αυτό κοστίζει πενήντα τρίμηνο, εβδομηνταπέντε.. εξάμηνο,

Ναι.

Ή εκατόν είκοσι ετήσιο. Και απλά..

Όκέη.

..δεν έχεις ξαναβάλει τέτοιο άϊ πι τιβί, τέτοια ποιότητα.

Εγώ (…) τέλος πάντων ρε παιδί μου, είχα άϊ πι τιβί, από το δύο χιλιάδες δώδεκα για να ‘μαι ειλικρινής.

Ναι, ναι.

Έχω περάσει δηλαδή από.. από τον καλύτερο σέρβερ τότε που υπήρχε, που τον κλείσανε. Αφού βάζανε το με, το έϊτς ες τι σι αυτό, το, τότε.. τον πιο διαδεδομένο που είχε τα πάντα. Μέχρι ξέρω ‘γω μετά, από διάφορους άλλου ρε παιδί μου, οι οποίοι ναι μεν είχαν κάποιοι καλή ποιότητα, κάποιοι δεν είχανε, τέλος πάντω. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι ενημερωμένος γενικά.. και αν το δοκιμάσω ρε παιδί μου για ένα.. τρίμηνο ξέρω ‘γω, να ξέρω ότι.. ή ένα εξάμηνο, να μην έχουμε προβλήματα.

Παίζει, είναι πολύ αξιόπιστο. Όποτε θέλεις, μπορώ να σου φτιάξω ένα δοκιμαστικό να το δεις.

Πες μου κάτι. Μου πες και για αντρόϊντ ότι δουλεύει αυτό.

Ναι. Αν το βάλεις σε μακ όμως, δε δουλεύει σε αντρόϊντ.

Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή, δουλεύω.. αντρόϊντ μποξάκια της ΟΤΕ τιβί.

Αν, αν παίρνει..

Θα μας, κάνει ή..

Αν, αν παίρνει.. αν παίρνει.. το μποξάκι.. εφαρμογές. Και δεν είναι κλειδωμένο, μια χαρά παίρνει.

Εφαρμογές ε.. παίρνει, τώρα δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένη εφαρμογή αν την μπλοκάρει αυτό.

Παίρν, δε μπλοκάρει καμία εφαρμογή.

Ναι;

Ε.. το θέμα είναι, αν, το κουτί είναι κλειδωμένο ή αν σου επιτρέπει να κατεβάσεις εφαρμογές από το πλέϊ στορ.

Όχι. Γενικά μου επιτρέπει, από το πλέϊ στορ, έχω κάνει κι έχω κατεβάσει πι χι τη φόρμουλα ένα την εφαρμογή.. η οποία δεν υπήρχε. Προεγκατεστημένη. Την κατέβασα πι χι κανονικά, έβαλα τον γκούγκλ.. ε, κωδικούς πάργουορντ τέλος πάντων, όλ’ αυτά μαζί..

Ε, ωραία..

..στο πλέϊ στορ και κατέβασα τότε.

Ε, ωραία.

Από κει και πέρα, μπορώ ας πούμε εγώ θέλω, να εγκαταστήσω.. πι χι επειδή θέλω να το βάλω σ’ ένα μακ.. στο σαλόνι, για να μην το (…), φοβάμαι να παίξω λίγο το ΟΤΕ τιβί μαζί. Να το βάλω στο μακ και να το βάλω ας πούμε και στο τάμπλετ μου; Και το οποίο είναι αντρόϊντ, να το βάλω και στο κινητό μου;

Μπο, μπορείς, μπορείς να το σε ο..

Και να βλέπω παράλληλα όμως, μόνο σε μία. Αυτό το..

Μπο, μπορείς..

Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει.

Μπορείς να το βάλεις σε όσες συσκευές θέλεις..

Ναι.

Αλλά επιτρέπεται ένα ενεργό ρούτερ.

Αυτό. Ότι μπορεί να βλέπει, ένας μόνο.

Δεν είπα αυτό.

Α.

Είπα, ένα ρούτερ.

Α, δηλαδή ας πούμε (…) μέσα, μπορούμε να βλέπουμε και τρεις παράλληλα κάτι διαφορετικό.

Αυτό εξαρτάται, αν έχεις καλό ρούτερ που κάνει διαχωρισμό, μπορεί να βλέπεις και.. και δέκα. Αλλά από ένα ρούτερ.

Παράλληλα.

Ναι. Αν το ρούτερ σου, λειτουργεί σωστά και κάνει σωστό διαχωρισμό και μπορεί να διαχωρίσει το σήμα σε δέκα συσκευές.. βλέπεις κι από δέκα συσκευές. Κι αν έχεις γρήγορη σύνδεση.

Ναι, εντάξει, τώρα κατάλαβα τι εννοείς εσύ. Εσύ εννοείς ότι ας πούμε..

Αν το..

..ρε παιδί μου, επειδή έχω..

Αν το ρούτερ..

..εγώ έχω εβδομηντάρα δω, δεν έχω κάτι συνταρακτικό, αλλά δεν είν’ και κάτι κακό.

Αν, αν το, αν το ρούτερ σου δεν κάνει σωστό διαχωρισμό, απλά θα κολλάνε.

Θα στείλει τη γραμμή όλη.. σε ένα.. σε.. σε μια συσκευή..

Ε, ναι. Ε, ναι, ναι.

..και τ’ άλλα, θα υπολειτουργούν.

Ναι, ναι.

Ωραία. Αν ας πούμε εγώ είμαι στο γραφείο και η γυναίκα είναι στο σπίτι..

Όχι.

Ε, παράλληλα δεν μπορούμε να δούμε.

Όχι.

Αν ας πούμε κλείσει όμως η γυναίκα την τηλεόραση. Εγώ στο.. γραφείο, μπορώ να την ανοίξω μετά;

Ε, ένα ρούτερ, όπου και να είναι.

Όπου και να είναι. Είτε είμαι, είτε πάω ταξίδι στην Αθήνα, είτε οτιδήποτε. Σωστά; Τώρα μπορεί να ρωτάω και κάτι ηλιθιότητες, αλλά εντάξει, μην με παρεξηγήσετε.

Και στο Βόρειο Πόλο να πας, παίζει.

Όκέη. Να το δούμε τότε, μ’ ένα δοκιμαστικό, στο τάμπλετ;

Όπως θέλεις. Αλλά όχι σήμερα, διότι μ’ έχεις πετύχει εκτός σπιτιού.

Όχι. Καλέ δεν.. όποτε θέλεις. Δεν είναι τώρα της.. επείγουσας. Εγώ απλά θέλω να ξέρω..

Όπο..

..απλά το εξής. Εγώ πι χι έχω.. ανέ, ε.. φάϊβ τζι σε.. στη βόνταφον, με.. απεριόριστα. Στο τάμπλετ μου ας πούμε, θα ‘χω πρόβλημα;

Θα σου εξηγήσω το εξής. Ε, ακούω πάντα με το πέντε τζι της κοσμοτέ, εάν είσαι σε κάποιο νησί και το βράδυ, είναι γεμάτο τουρίστες και είναι όλοι όνλάϊν..

Ναι. Όχι, όχι. Εννοώ σαν βόνταφον αν θα ‘χω πρόβλημα.

Όχι. Δεν έχεις πρόβλημα. Γιατί να ‘χεις πρόβλημα;

Ωραία. Όταν.. σημείωσε το τηλέφωνό μου..

…..

Σε γουίντοους, υπάρχει η επιλογή; Στον υπολογιστή;

Ναι, αμέ. Υπάρχει.

Ωραία. Τέλεια. Απλά το λέω ρε παιδί μου, πιο πολύ με τα.. με το βι πι εν, ε.. κύριε Γιώργο, δεν έχουμε.. Γιώργο είπα, δε θυμάμαι.

Όχι ρε συ. Αυτό, με το που πας να συνδεθείς στο σέρβερ, σε συνδέει στο βι πι εν, απευθείας. Δε βασίζεται ένα.. σωστό άϊ πι τιβί, αν οι χρήστες έχουν βι πι εν, αν ξεχνάνε να το ανοίξουν, αν πλήρωσαν τη συνδρομή τους και ούτω καθεξής.

Μάλιστα. Καλώς. Θα το, όταν είσαι.. χαλαρός. Και μπορείς να μιλήσουμε..

Αύριο όποτε

..για.. να δούμε, να κάνουμε ένα δοκιμαστικό ξέρω ‘γω, σε τετράωρο κάτι..

Ναι, ναι. Αύριο, αύριο, ό, τι ώρα θέλεις, πες μου να σου φτιάξω..

Ντάξει, γιατί με παίρνει κάποιος επανειλημμένα. Θα τα πούμε αύριο.

Εντάξει. Όκέη.

Ντάξει;

Έγινε.

Λοιπόν, αύριο θα σ’ ενοχλήσω ‘γω. Θένκ γιού. Φχαριστώ.

Οι οδηγίες

Παρακαλώ;

Έλα ρε αγόρι; Τι κάνεις;

Έλα αγορίνα! Καλά! Εσύ;

Καλά, καλά! Πότε θα… πας σπίτι να με πάρεις τηλέφωνο;

Πότε θα πάω σπίτι; Σε κανένα εικοσάλεπτο

Εντάξει. Έχω πάρει καινούργια τηλεόραση, εδώ από κάτω στου πατέρα μου, να βάλουμε το πρόγραμμα. Να μου πεις το κόλπο.

Α α α…! τι μάρκα;

Ε… ¨σάμσουνγκ¨

Ωραία. Και έχεις κάνει λογαριασμό;

Λογαριασμό ¨σάμσουνγκ¨ θέλει;

Ε βασικά… πρέπει να βάλεις ένα ¨η μάιλ¨, να το δηλώσεις

Α εντάξει

Τι κάνεις στο λογαριασμό. Μια απλή εγγραφή είναι

Εντάξει μωρέ. Αυτό το κάνω εγώ από το κινητό μου τώρα. Τάκα τάκα

Ωραία. Απλά πρέπει…

Για να μπορούμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα ε;

Ναι. Αλλά απλά θα ‘ναι διαφορετική συνδρομή εκεί ε;

Ναι; Πρέπει να το ξανά πληρώσει ε;

Ναι

Ότι είχαμε πει

Είναι… κλειδώνει, επειδή κλειδώνει η συσκευή, θέλει πάλι αγορά

Ναι

Και… πάλι δεύτερη συνδρομή.

Ναι. Και στο άλλο; Στην άλλη τηλεόραση; Παραμένει το άλλο;

Ναι θα ‘χεις ουσιαστικά δύο διαφορετικές συνδέσεις

Ωραία, εντάξει. Οκέη

Αυτό είναι το κακό

Ωραία. Πάρε με τηλέφωνο και… όταν φτάσεις και μπορείς να μιλήσεις να… εγώ θα το κατεβάσω… θα… θα φτιάξω το ¨η μάιλ¨ να μου πεις μετά τι θα κατεβάσω

Ωραία. ¨σέταρε¨ εσύ, κάνε, κάνε το ¨ακάουντ¨ στην ¨σάμσουνγκ¨

Ναι

Ε ε ε… μετά μπες στο ¨άπς¨ κάνε αναζήτηση το ¨σμάρτ ες τι μπί¨

Πως; ¨σμάρτ¨;

¨ες τί μπί¨

¨σμάρτ ές τί μπί¨

Ναι

Εντάξει

Αλλά θα σου βγάλει δύο. Θα σου βγάλει το κανονικό και το πλάς.

Ναι

Εσύ θα κατεβάσεις το κανονικό. Όχι το πλάς

Α! εντάξει

Θα το κατεβάσεις, θα το ανοίξεις και… θα μου στείλεις μία φωτογραφία στο ¨βάιμπερ¨,

Ναι

Με το που ανοίξεις την εφαρμογή αριστερά θα δεις το ¨ντιβάις ίνφο¨. Σε ένα πλαίσιο μέσα είναι

Ναι

Θα μου στείλεις αυτό φωτογραφία και θα σου πω εγώ μετά

Εντάξει αγόρι, έγινε

Ίντερνετ πιάνει καλό κάτω;

Ναι ρε, έχω βάλει, έχω κατεβάσει τέτοιο. ¨έθερνετ¨

«Υπερατλαντικά»

Ναι;

Ο κύριος Γ……;

Ναι ο ίδιος

Ε τι κάνετε; Είμαι ο Κ…… από την Μελβούρνη.

Κ……; Ποιος Κ….;

Κ…… Λ…. από την Μελβούρνη, έχουμε το ¨ακάουντ¨ που κάναμε ¨σέτ άπ¨ πριν…

Ναι

Περίπου τον Νοέμβριο

Ναι, ναι πείτε μου

Και τώρα κάνει ένα… λάθος γράφει… τι γράφει ¨Κούλα¨; (…)

Ναι, κλείστε το, κλείστε το και ανοίξτε το ξανά

Να το κλείσω και να το ανοίξω;

Ναι κλείστε την εφαρμογή

Ε τώρα… την εφαρμογή εννοείς το… να το φύγω τελείως την εφαρμογή;

Ναι. Ή πατήστε… ¨ριφρές¨ εκεί στην πρώτη σελίδα που γράφει…

Να… το ¨ρί λόουντ¨ να κάνω; Το ¨ρί λόουντ¨;

¨ρί λόουντ¨, ¨ρί λόουντ¨ ναι κάντε ¨ρί λόουντ¨

Του κάνω, του κάνω ¨ρί λόουντ¨ και γράφει ¨λόουντινγκ¨ και μετά… α ήρθε τώρα

Ναι, ναι, ναι

Ε…

Εντάξει;

Γιατί το κάνει αυτό; Υπάρχει… γιατί έχει;

Ε υπήρχε, υπήρχε ένα πρόβλημα για πέντε λεπτά. Εντάξει;

«Υπάρχει πρόβλημα με τις σειρές»

Σε πήρα γιατίι, μιλούσαμε και με την αδερφή της γυναίκας μου και και αυτοί έχουν προβλήματα στη Νέα Ζηλανδία με το πρόγραμμα καιι και εγώ έχω προβλήματααα χάσαν τααα τα επεισόδια χάνονται δεν τα βρίσκουμε και τα περισσότερα που πάμε σε άλλες να δούμε, πάλιν δεν, δεν υπάρχουνε επεισόδια

Ναι ε εε είπαμε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά, θα πάρει μερικές ημέρες αυτό

Θα το διορθώσετε, οκ, αμμ εντάξει, τα τα έργα εε δουλεύουν κάπως, αλλά τα οι σειρές, ας πούμε για παράδειγμα

Ναι ξέρω, με τις σειρές υπάρχει πρόβλημα, ναι, το ξέρω

(…) εντάξει, σας είπαν περίπου πόσον καιρόν θα πάρει να το διορθώσουν;

Εεεε, για να γίνει όπως ήταν, θα πάει κανά μήνα περίπου, μπαίνουν κάθε μέρα

Α έτσι εε;

Αλλά επειδή είναι πολλά ναι, θα πάρει κανά μήνα

Επειδή είναι πολλά

Ναι

Εντάξει, τι να κάνουμε, θα βλέπουμε κάτι

Ε έγινε, ωραία

Ευχαριστώ πολύ

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (16.06.2026) σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης, Αττικής, Αγρινίου, Κέρκυρας και Σάμου, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για τις συλλήψεις. Ο αστυνομικός του ελληνικού FBI, με ειδική εκπαίδευση, εμφανίστηκε ως υποψήφιος πελάτης.

Κέρδισε την εμπιστοσύνη μελών του κυκλώματος και ζήτησε να έχει κι αυτός πρόσβαση στην υπηρεσία. Οι «υπεύθυνοι» του έδωσαν οδηγίες βήμα βήμα και έτσι οι Αρχές κατάφεραν με ακρίβεια να καταγράψουν τον τρόπο λειτουργίας της σπείρας αλλά και τον πλήρη «τιμοκατάλογο» της πειρατικής τηλεόρασης.

Οι τιμές κυμαίνονταν από 10 έως 125 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια συνδρομής, ενώ υπήρχαν επιπλέον χρεώσεις για συσκευές και εγκατάσταση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 7 άτομα, 6 άνδρες και μια γυναίκα, ηλικίας 63, 40, 73, 39, 31, 42 και 36 ετών, ενώ επιπλέον κατηγορούνται 5 συνεργοί τους, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες-συνδρομητές της παράνομης παρεχόμενης υπηρεσίας.

Στο κύκλωμα συμμετείχε και ένας πατέρας με τους δύο γιους του, οι οποίοι κατείχαν κρίσιμους ρόλους στη λειτουργία του δικτύου. Ο πατέρας και οι δύο γιοι του συμμετείχαν ενεργά στη ροή των εσόδων, στη διαχείριση λογαριασμών και στη διακίνηση χρημάτων.