Κύκλωμα με αλλοδαπούς εργάτες στην Κρήτη: Προσωρινά κρατούμενοι οι μεσάζοντες, προθεσμία ο αποκαλούμενος «Σαντάμ»

Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία που διήρκεσε έως αργά το βράδυ της Παρασκευής (20.03.2026), ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορούμενων ως μεσαζόντων στο κύκλωμα με τους αλλοδαπούς εργάτες στην Κρήτη.

Την Παρασκευή απολογήθηκαν οι πέντε από τους έξι συλληφθέντες Πακιστανούς «μεσάζοντες» που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ ο αποκαλούμενος ως «Σαντάμ» πήρε νέα προθεσμία για την Κυριακή (22.03.2026) για την υπόθεση με τους αλλοδαπούς εργάτες, η οποία συγκλονίζει την Κρήτη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι απολογίες των συλληφθέντων συνεχίζονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ ως γνωστό τη Δευτέρα (23.03.2026) θα απολογηθούν τελευταίοι οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές του ιδιωτικού ΚΕΠ που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, ο 51χρονος φερόμενος «αρχηγός» και η 44χρονη σύζυγός του.

Οι «μεσάζοντες» της πακιστανικής κοινότητας είχαν κομβικό ρόλο, καθώς λειτουργούσαν ως σύνδεσμος ανάμεσα στους συμπατριώτες τους και το ιδιωτικό ΚΕΠ του 51χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εντόπιζαν υποψήφιους εργαζόμενους στο Πακιστάν, συγκέντρωναν τα χρήματα για τη μετάκληση, οργάνωναν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, συντόνιζαν την επικοινωνία με το δίκτυο στη χώρα μας και εισέπρατταν κάθε μήνα και τα χρήματα για τις ασφαλιστικές εισφορές.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα απολογηθούν οι συλληφθέντες εργαζόμενοι του ιδιωτικού ΚΕΠ και οι φερόμενοι ως εικονικοί εργοδότες.