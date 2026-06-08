Δύο συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα απάτης κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή, αφού μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο ανακριτή και την Ευρωπαία Εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Πρόκειται για έναν υπάλληλο Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για το νέο κύκλωμα κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την καταβολή εγγύησης από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ.

Υπολείπονται επτά κατηγορούμενοι να απολογηθούν. Την Παρασκευή απολογήθηκαν οι γονείς τους φερόμενου ως αρχηγού, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες ακόμα.

To άρθρο Κύκλωμα κατά ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη: Δύο προφυλακίσεις έως τώρα – Τελευταίος απολογείται ο φερόμενος ως αρχηγός δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr