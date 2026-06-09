Κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες: Και οι έξι προφυλακίστηκαν 

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία 13 και πλέον ωρών, το δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι έξι συλληφθέντες του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες.

Ανακρίτρια διαφθοράς και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς που προέβαλαν οι έξι κατηγορούμενοι και τους έδειξαν τον εγκλεισμό. Τελευταίοι απολογήθηκαν οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, η πρώην γενική γραμματέας σε γνωστό δήμο της Αττικής και ο σύζυγός της, σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που πρόσφατα καθαιρέθηκε από την υπηρεσία δόμησης Κηφησιάς.

Και οι δύο απολογούμενοι αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δε διέπραξαν ουδέν μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Όμως, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες της γυναίκας με άλλους συλληφθέντες, τα κατ’ ιδίαν ραντεβού του συζύγου της με άλλους εμπλεκόμενους, αλλά κυρίως τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή τους, ήταν καταλυτικά στοιχεία σε βάρος τους. Σύμφωνα με τη σχηματισθείσα δικογραφία, μόνο στο γραφείο της κατηγορουμένης αρχηγού βρέθηκαν περισσότερες από 180 χιλιάδες ευρώ.

«Δηλώνω αθώος. Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Αποκλειστικός σκοπός και γνώμονας για μένα ήταν η σωστή και κατά νόμο έκδοση των εκάστοτε αδειών. Οι συνομιλίες μου με τον έτερο κατηγορούμενο (σ.σ.αρχηγικό στέλεχος) ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη», φέρεται να υποστήριξε 51χρονος υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης Κηφισιάς.

Αθώος δήλωσε και ο 57χρονος Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών, στην ίδια υπηρεσία.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά όλες τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Επί 32 έτη που εργάζομαι στο Δήμο Κηφισιάς δεν έχω ποτέ και με κανέναν τρόπο παραβεί τα καθήκοντα μου και ούτε βεβαίως έχω λάβει ποτέ χρήματα, από τον οποιοδήποτε, προκειμένου να εκτελέσω τα καθήκοντα μου. Δυστυχώς, υπηρετώ σε μια θέση, ήτοι στην πολεοδομία του Δήμου, όπου είμαστε συχνά εκτεθειμένοι σε κάθε είδους καταγγελίες», φέρεται να υποστήριξε και συμπλήρωσε ότι «Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες, ως επί το πλείστον με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως. Κατά τα άλλα, ουδέν στοιχείο εις βάρος μου υπάρχει! Αποκλειστικά τίποτα! Παρά μόνο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες».

Στην ίδια γραμμή και η 59χρονη προϊσταμένη στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης στο δήμο Αμαρουσίου, η οποία μεταξύ άλλων είπε: “Καθ΄ όλη την 25 έτη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μου στον Δήμο Αμαρουσίου, δεν εζήτησα ποτέ και δεν έλαβα ποτέ και από κανέναν, κανένα χρηματικό ποσό ή άλλης μορφής παροχή, είτε για τον εαυτό μου ή για άλλον”.

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