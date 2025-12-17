Κύκλωμα αγροτικών επιδοτήσεων: Ελεύθεροι με υψηλές εγγυήσεις και οι επτά που απολογήθηκαν σήμερα

Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος απολογιών των κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που λυμαίνονταν τις αγροτικές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκεσε περίπου 10 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας άφησαν ελεύθερους και τους επτά συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιόν τους, με όρους και υψηλές εγγυήσεις.

Μόνο με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αποχώρησε από την Ευελπίδων η δικηγόρος και γυναίκα του κατηγορούμενου Γιώργου Λαμπράκη και κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Η κατηγορούμενη κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν τυπικά μόνο συνδικαιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 5.000 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος ένας 54χρονος, ενώ σε 43χρονη συλληφθείσα επιβλήθηκε μόνο περιοριστικός όρος.

Νωρίτερα, πολύ υψηλές χρηματικές εγγυήσεις επιβλήθηκαν στη σύζυγο και την αδερφή του νούμερο 1 στη δικογραφία για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα στη σύζυγό του Μύρωνα Χιλετζάκη, ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 200.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής, ενώ στην αδερφή Χιλετζάκη η εγγύηση που επιβλήθηκε είναι 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο γυναίκες που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δήλωσαν άγνοια για τις ενέργειες του Κρητικού αγροτοσυνδικαλιστή και τις αιτήσεις που έκανε για να παίρνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν είχαμε καμια σχέση, την περιουσία – που ήταν πάρα πολύ μεγάλη- τη διαχειριζόταν ο Μύρωνας και τις αιτήσεις τις έκανε ο ίδιος. Τα χρήματα έμπαιναν σε λοαγαριασμους μας αλλά τα διαχειριζόταν και πάλι ο Μύρωνας», φέρεται να υποστήριξαν από κοινού οι δύο συγγενείς εξ αγχιστείας.

Απολογούμενο ζευγάρι αγροτών, 58 και 55 ετών, φέρονται να αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες. Με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και Ευρωπαίας Εισαγγελέα και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσια 5.000 ευρώ.

Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 14 κατηγορούμενοι και όλοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους και χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση, ενώ αύριο απολογούνται ο φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης, Μύρωνας Χιλετζάκης και ο Γιώργος Λαμπράκης.

