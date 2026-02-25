Κως: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Καρδάμαινα από την κακοκαιρία – Ανυπολόγιστες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο

Ανυπολόγιστες ζημιές στην Κω, από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε το νησί με θυελλώδεις ανέμους, τις προηγούμενες ημέρες. Η Καρδαμαίνα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να επισπευτούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 18 Μαΐου και με εντολή του γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου. Τα σημαντικότερα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κω εντοπίζονται στο παραλιακό μέτωπο της Κεφάλου όπου το οδόστρωμα έχει υποστεί καθίζηση και βρίσκεται σε κακή κατάσταση μετά την κακοκαιρία της 16ης Φεβρουαρίου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε η Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας της Κω, μετά τις σοβαρές ζημίες που προκάλεσε η κακοκαιρία της 16ης Φεβρουαρίου, με ισχυρούς ανέμους να πλήττουν την περιοχή. Η απόφαση, που εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου ισχύει από τις 17 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει σε ισχύς έως τις 18 Μαΐου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν.

«Η Κως χρειάζεται νέες υποδομές, καθώς οι υπάρχουσες είναι παλιές και η κλιματική κρίση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κω, Σταμάτης Καμπουράκης στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου συμπληρώνοντας πως για να δημιουργηθούν νέες υποδομές απαιτούνται σημαντικά κονδύλια, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την προστασία των κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος της Κω, Θεοδόσης Νικηταράς θα μεταβεί σύντομα στην Αθήνα για να συναντηθεί με τους υπουργούς Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης – Πολιτικής Προστασίας, ώστε να τους ενημερώσει από κοντά και να συζητηθούν λύσεις για τα προβλήματα που έχουν προκύψει.