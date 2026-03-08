Κωδικός «Σκορπιός της Ερήμου»: Σχέδιο της ΕΥΠ με «ερωτευμένα ζευγάρια» να «χτενίζουν» τις περιοχές γύρω από βάσεις των ΗΠΑ

Σχέδιο της ΕΥΠ με την ονομασία «Σκορπιός της ερήμου» υλοποιείται σε όλες τις βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και τη σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου που φωτογράφιζε το αμερικανικό – σούπερ αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» στον κόλπο της Σούδας.

Στελέχη της ΕΥΠ, από τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου στο Ιράν έχουν θέσει σε ασφυκτικό κλοιό παρακολούθησης, διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, με στόχο την αποτροπή κατασκοπευτικής δραστηριότητας, είτε επιθέσεις και απόπειρες δολιοφθοράς.

Στο επίκεντρο του ειδικού σχεδίου «Σκορπιός της Ερήμου», βρίσκονται η ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης, δύο από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Για… παράξενες διαμονές προσώπων με καταγωγή χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και για μεμονωμένους ταξιδιώτες με διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους, ελέγχονται ξενοδοχεία, χώροι «airbnb» και άλλα τουριστικά καταλύματα.

Είναι ενδεικτικό ότι και οι δύο άνδρες Αζέρικης καταγωγής που είχαν κατασκοπική δραστηριότητα στη Σούδα, εμφανίστηκαν με διαβατήρια Πολωνίας. Οι ύποπτες ερωτήσεις τους για τον εντοπισμό καταλυμάτων σε σημεία με θέα στον κόλπο, σήμαναν αμέσως συναγερμό.

Μερικές από τις ιδιότητες, με τις οποίες εναλλάσσονται στελέχη της ΕΥΠ για να αποκτούν «μάτια και αυτιά» γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές, αναπτύσσοντας μεγαλύτερη πληροφοριακή δράση είναι ερωτευμένα ζευγάρια σε διακοπές, ή σερβιτόροι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και συμμετέχοντες σε συνέδρια.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χάρη σε «αόρατους» πράκτορες, τους τελευταίους 8 μήνες συνελήφθησαν από τις αρχές τέσσερα άτομα με κατηγορίες για κατασκοπεία, έχοντας παρόμοιο τρόπο δράσης, σε Κρήτη και Έβρο.