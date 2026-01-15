Κυψέλη: 15χρονος κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση από άνδρα μέσα σε λεωφορείο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κυψέλη με έναν 15χρονο να καταγγέλλει σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο.

Όλα έγιναν όταν το 15χρονο αγόρι χθες (14.01.2026) το απόγευμα επιβιβάστηκε σε λεωφορείο, στη στάση της Πλατείας Αιγύπτου κοντά στο Πεδίον του Άρεως με προορισμό την Κυψέλη.

Όπως είπε ο 15χρονος μέσα στο λεωφορείο τον παρενόχλησε ένας άνδρας περίπου 50 ετών και εκείνος αμέσως κατέβηκε στη στάση της οδού Σκύρου, στην Κυψέλη.

Όμως ο άγνωστος τον ακολούθησε, τον πλησίασε και πάλι και του έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση με αμοιβή. Το αγόρι αρνήθηκε και ζήτησε βοήθεια από έναν υπάλληλο καταστήματος στην οδό Φωκίωνος Νέγρη.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ωστόσο ο άγνωστος δράστης είχε ήδη τραπεί σε φυγή.

Ακολούθησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ αγνώστου από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης.