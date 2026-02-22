Κυψέλη: Γνωστός της οικογένειας ο δράστης που βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Οι κάμερες «έσωσαν» την άλλη κόρη

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του άνδρα που φέρεται να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά 25χρονη με αναπηρία στην Κυψέλη.

Όλα έγιναν το πρωί του Σαββάτου (21.02.2026) στην Κυψέλη με φερόμενο δράστη έναν 64χρονο, γνώριμο της οικογένειας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από την αστυνομία για σεξουαλική κακοποίηση.

Την υπόθεση κατήγγειλε η μητέρα των δύο γυναικών, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας, κατά τη διάρκεια της απουσίας της. Σύμφωνα με την ίδια, μπήκε στο σπίτι και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, την οποία φέρεται επίσης να χτύπησε.

Η μητέρα αντιλήφθηκε, όπως κατέθεσε, τι συνέβαινε μέσω καμερών που είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό του σπιτιού και επέστρεψε γρήγορα. Όπως περιέγραψε, είδε τη μία κόρη της να κλαίει και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι. Όταν έφτασε η μητέρα στο σπίτι πήρε ένα τηγάνι κι ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει τον 64χρονο προκειμένου να τον πιάσει, ωστόσο, αυτός κατάφερε να ξεφύγει και κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε τη μία 25χρονη, που έφερε ελαφρά τραύματα, στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση.

Κατά την καταγγελία, ο φερόμενος ως δράστης είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια τα τελευταία χρόνια, καθώς είχε γνωρίσει τη μητέρα μέσω τοπικής ενορίας και προσφερόταν περιστασιακά να βοηθά σε καθημερινές ανάγκες, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο σπίτι.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη σύλληψή του, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.