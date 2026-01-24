Κυψέλη: Βρέθηκε σε διαμέρισμα η 13χρονη που είχε εξαφανιστεί στις 16 Ιανουαρίου – Τρεις συλλήψεις

Σε διαμέρισμα αλλοδαπών στην Κυψέλη εντοπίστηκε η 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή (23.01.2026).

Τη 13χρονη με καταγωγή από Μολδαβία, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της, βρήκαν αστυνομικοί περιπολίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου τρεις Αιγύπτιοι, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης για αρπαγή ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, η 13χρονη έφυγε από το σπίτι της και από τότε διέμενε σε διαμερίσματα στην περιοχή της Κυψέλης και της Καλλιθέας, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με τους δικούς της.

Οι αστυνομικοί, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας από τη μητέρα της ανήλικης, εντόπισαν την 13χρονη στο συγκεκριμένο διαμέρισμα της Κυψέλης και στη συνέχεια την παρέδωσαν στους δικούς της.

Ακόμα, συνελήφθησαν και οι τρεις αλλοδαποί δράστες, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, ως όφειλαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.