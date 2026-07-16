Κυψέλη: Από τον Μάρτιο ήταν γνωστό το πρόβλημα με τις ρωγμές στις πολυκατοικίες – «Ζούμε στην αβεβαιότητα» λένε οι κάτοικοι

Τουλάχιστον από τον Μάρτιο φαίνεται πως γνώριζε η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» για τις ρωγμές και τις καθιζήσεις που έχουν προκληθεί σε διαμερίσματα στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετροπόντικα για την γραμμή 4. Οι κάτοικοι παραμένουν και σήμερα (16.07.2026) με την αγωνία, παρά τις διαβεβαιώσεις πως οι ζημιές θα αποκατασταθούν και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Με επιστολή που έστειλαν οι κάτοικοι της Κυψέλης στην εταιρεία στις 30 Απριλίου, ζητούν απαντήσεις για το μέγεθος των ζημιών, χωρίς όμως να παίρνουν απάντηση. Τόσο η «Ελληνική Μετρό» όσο και η ανάδοχος εταιρεία «Άβαξ» φαίνονται να υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα των ρωγμών κάνοντας λόγο για «τριχοειδή ρήγματα». Η «Ελληνικό Μετρό» ανέφερε σε χθεσινή της ανακοίνωση πως δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας.

Σύμφωνα με τα «Νέα», οι μηχανικοί σε ιδιωτικές συζητήσεις με τους κατοίκους έκαναν λόγο για «μη αναμενόμενες ζημιές» ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν πως σε κάποια σπίτια δεν ανοίγουν καν οι πόρτες τους λόγω καθιζήσεων. Υπολογίζεται ότι πάνω από 16 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα έχουν υποστεί ζημιές λόγω των εργασιών του μετροπόντικα.

Οι εργασίες έχουν ήδη ανασταλεί στην περιοχή από τις αρχές Μαΐου ενώ στην ανακοίνωση της «Ελληνικό Μετρό» διευκρινίζεται πως η επισκευή των ζημιών είναι στην ευθύνη την αναδόχου εταιρείας.

Για να ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες του μετροπόντικα θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η τεχνική διερεύνηση που έχει ζητηθεί από την «Άβαξ» με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κάποιοι ένοικοι των σπιτιών που εμφάνισαν ρωγμές, έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους υπό τον φόβο κατάρρευσης του κτιρίου, όπως έγινε πρόσφατα στα Πετράλωνα.

Άλλοι ενοικιαστές αναφέρουν στα «Νέα» πως οι μόνες ενέργειες που έγιναν στο σπίτι τους, από την στιγμή που έγινε γνωστό το πρόβλημα, ήταν εργάτες να πριονίσουν τις πόρτες για να έρθουν σε ευθεία με τις κάσες.

«Μας είπα όταν θα έρθει και ένας ξυλουργός αλλά δεν ήρθε ποτέ», αναφέρει.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι κάτοικοι δεν αντιτίθενται στην κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό, όπως στα Εξάρχεια, και απλά ζητούν το έργο να προχωρήσει με πλήρη διαφάνεια.

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει ήδη κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την αναζήτηση των ευθυνών.

Για σήμερα, αναμένεται συνάντηση του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αττικό Μετρό, Χρήστο Φαφούτη, παρουσία αντιπροσωπείας κατοίκων, στο δημαρχικό μέγαρο.

«Δεν μπορείς να ξυπνάς κάθε πρωί και να βλέπεις ρωγμές»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Βασίλειος Πισσάνος, ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε μία από τις πολυκατοικίες που επηρεάστηκαν από τις εργασίες του Μετρό, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το δράμα που βιώνουν οι κάτοικοι, οι οποίοι νιώθουν απροστάτευτοι απέναντι στην κατασκευαστική κοινοπραξία.

Η περιπέτεια για τον κ. Πισσάνο και τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη, όταν ο μετροπόντικας πέρασε κάτω από τα θεμέλιά τους.

«Τον Μάρτη του ’26, κατά το πέρασμα του μετροπόντικα κάτω από την πολυκατοικία μας, διαπιστώσαμε πολλές φθορές σε όλη σχεδόν την πολυκατοικία και στα διαμερίσματα και στους κοινόχρηστους χώρους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησε ένας δικαστικός και γραφειοκρατικός γολγοθάς για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια των σπιτιών τους. Όπως καταγγέλλει ο ίδιος «εμείς επανειλημμένα με email ζητούσαμε τα στοιχεία των μετρήσεων για να δούμε τη στάση του κτιρίου, εάν είναι ασφαλές το κτίριό μας μετά το πέρασμα του μετροπόντικα. Δεν δοθήκανε ποτέ. Γραπτοί μας απαντούν ότι πρόκειται για κάποια γεωλογικά φαινόμενα, χωρίς να δίνουμε τα στοιχεία. στείλει ήδη τρία email. Η απάντησή τους είναι η ίδια, ότι είναι γεωλογικά τα φαινόμενα και δεν μπορούμε να σας δώσουμε τις μετρήσεις. Ζητήσαμε, αφού δεν θέλετε να μας δώσετε, να τις δείτε. Ούτε αυτό δεχτήκανε».

Η άρνηση των υπευθύνων να μοιραστούν τα στοιχεία των μετρήσεων έχει επιβαρύνει δραματικά την ψυχολογική κατάσταση των κατοίκων, ανάμεσα στους οποίους, όπως λέει, βρίσκονται μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι.

«Ζούμε στην αβεβαιότητα», εξομολογείται ο κ. Πισσάνος.

«Είναι πλέον ψυχολογικό το ζήτημα. υπάρχει φόβος. Στις πολυκατοικίες ζουν παιδιά, οικογένειες, μεγάλη ηλικία άνθρωποι που δεν ξέρουν, αύριο απλώς τι τους ξημερώνει. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάς κάθε πρωί και να βλέπεις ρωγμές στους τοίχους και στα πλακάκια».

Ο ίδιος εξηγεί ότι η έλλειψη επίσημων εγγράφων γιγαντώνει την ανασφάλειά τους: «Όταν εγώ δεν ξέρω επίσημα και γραπτώς ότι η πολυκατοικία μου δεν έχει θέμα, καταλαβαίνετε ότι ο φόβος γίνεται επί δύο».

Ρωγμές 6 εκατοστών – «Όχι» σε πρόχειρα μερεμέτια

Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι οι ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης δεν είναι απλές αισθητικές αμυχές, αλλά τομές που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των διαμερισμάτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, το κόστος αποκατάστασης ξεπερνά τις 10.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

«Έχουν ανοίξει οι τοίχοι πέντε εκατοστά, έξι εκατοστά. Αυτό για να φτιαχτεί δεν είναι ότι το στοκάρουμε και το βάφουμε. Πρέπει να ξεστρωθεί όλος ο τοίχος, να μπουν ειδικά πλέγματα μέσα. Υπάρχουν διαμερίσματα που έχουν υποστεί πολλές ζημιές, σε πόρτες, σε παράθυρα, σε τοίχους, σε πλακάκια. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να αναλάβει η Κοινοπραξία», υπογραμμίζει ο κ. Πισσάνος.

Ωστόσο, οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε κανένα συνεργείο να ξεκινήσει εργασίες αν δεν διασφαλιστεί πρώτα η δομική σταθερότητα των πολυκατοικιών.

«Δεν θα μπει κανένας στο σπίτι μας, σε κανέναν, εάν δεν έχουμε επίσημο και γραπτώς τα στοιχεία των μετρήσεων όσον αφορά τη στατικότητα των κτιρίων, των πολυκατοικιών, που στον αριθμό στη γύρω περιοχή είναι είκοσι. […] Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον στο σπίτι μας αν δεν ξέρουμε ότι το κτίριό μας δεν έχει θέμα σταθερότητας. Αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο».

Καταλήγοντας, ο κ. Ο Πισσάνος εκφράζει την ευλογία του για τη στάση της εταιρείας, καθώς η εξαγωγή των συγκεκριμένων δεδομένων είναι τεχνικά ελάχιστα λεπτών: «Αυτά τα συστήματα και οι μετρήσεις μπαίνουν σε συστήματα πλέον ERP και συστήματα λογισμικών που έχουν οι μεγάλες εταιρείες και αυτά μπορούν να δοθούν μέσα σε μία μέρα, τα οποία δεν μας δίνουν».