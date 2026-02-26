Κυψέλη: Ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας της 25χρονης ΑμεΑ – «Η κόρη μου ήταν γυμνή και αυτός από πάνω της»

Όλο το σκηνικό της φρίκης, στο διαμέρισμα της Κυψέλης, με τη σεξουαλική επίθεση του Αλβανού σε βάρος του 25χρονου παραπληγικού κοριτσιού με νοητική υστέρηση, ξεδιπλώνεται μέσα απο την κατάθεση της μητέρας της. Μίας δύστυχης φτωχής μάνας, που σηκώνει αγόγγυστα τον σταυρό του μαρτυρίου μεγαλώνοντας μόνη της τα δύο παραπληγικά της κοριτσάκια με νοητική υστέρηση και αδυναμία να εξωτερικεύσουν με τον προφορικό λόγο τις ανάγκες τους και στην προκειμένη περίπτωση τη φρίκη που έζησαν στα νύχια του Αλβανού.

Η μητέρα του 25χρονου παραπληγικού κοριτσιού με νοητική υστέρηση στην Κυψέλη, στάθηκε αυτόπτης μάρτυρας της κτηνώδους πράξης του αλλοδαπού με το όνομα Μαρκ που με το πρόσχημα της γνωριμίας μέσα απο τον κύκλο της εκκλησίας και ένα πιάτο φαγητό που της προσέφερε απο τα συσσίτια του ιερού ναού, κέρδισε την εμπιστοσύνη της και όταν βρήκε την ευκαιρία, χίμηξε στο αδύναμο κορίτσι για να ξεσπάσει τις σεξουαλικές ορμές του.

Ο δράστης, συνοδευόμενος απο τον δικηγόρο του κ. Χαράλαμπο Λυκούδη αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή (27.02.2026), ενώ η περιγραφή της μητέρας μέσα απο την κατάθεση που έδωσε και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία σοκάρει.

Τα δύο κορίτσια και η γνωριμία με τον Μαρκ

Στις πρώτες γραμμές της κατάθεσης της η μητέρα, περιγράφει την κατάσταση που βιώνει τα τελευταία 25 χρόνια με τα δύο κοριτσάκια της αλλά και την γνωριμία με τον Αλβανό Μαρκ. «Είμαι μητέρα δύο δίδυμων κοριτσιών. Η Α.Μ έχει διαγνωστεί με αυτισμό ψυχοκινητική καθυστέρηση και παραπληγία και έχει ποσοστό αναπηρίας 95%, δεν μιλάει καθόλου και έχει τάσεις αυτοτραυματισμού. Η Δ. έχει διαγνωστεί με τετραπληγία κινητική καθυστέρηση, ποσοστό αναπηρίας 96% έχει μεν λόγο αλλά όχι ανεπτυγμένο. Και τα δυο μου παιδιά, έχουν αποφοιτήσει απο το 2021 από το λύκειο σε ειδικό σχολείο.

Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να εργαστούν και να φροντίσουν τον εαυτό τους. Απο το έτος 2016 μένω σε ημιυπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αθήνα. Απο το έτος 2008 γνωρίζω απο κοινούς γνωστούς τον Αλβανό που τον ξέρω με το όνομα Μαρκ. Δεν κάνω παρέα με αυτόν, δεν διατηρώ φιλικές και άλλες σχέσεις και γενικά λέγαμε απλά ένα γεια. Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο έρχεται καθημερινά στο σπίτι μου και μου φέρνει φαγητό που προέρχεται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης που βρίσκεται η γειτονιά μου».

Η σεξουαλική επίθεση και το ξύλο

Τα όσα περιγράφονται στη συνέχεια προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό. «Σήμερα το πρωί (21.2.2026) στις 9:00 η κόρη μου κατά λάθος, έσπασε τα γυαλιά οράσεως μου. Έτσι, για να μπορώ να βλέπω μιας και έχω πρεσβυωπία και μυωπία πήγα στο φαρμακείο. Μετά από ένα τέταρτο με 20 λεπτά γύρισα στο σπίτι μου και είδα τον Μαρκ να είναι στο χώρο του σαλονιού με κατεβασμένο το παντελόνι του και να βρίσκεται πάνω από την κόρη μου, που ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ.

Άρχισα να φωνάζω και είδα τον Μαρκ να είναι με το γεννητικό του όργανο, εκτεθειμένο και σε πλήρη στύση.

Η κόρη μου, ήταν γυμνή κάτι που το συνηθίζει όταν είναι μέσα στο σπίτι και στον απέναντι καναπέ ήταν η άλλη μου κόρη που ήταν παγωμένη. Αμέσως, κατευθύνθηκα προς αυτόν φωνάζοντας και ο Μαρκ μπήκε μέσα στο μπάνιο. Πάνω στην ταραχή μου τον χτύπησα με ένα τηγάνι. Έπειτα γλίστρησα και αυτός άρχισε να με χτυπάει με κλωτσιές στην κοιλιά και με έβριζε λέγοντας με «π@@@α» και «κα@@@α», «μου έφαγες λεφτά» και έφυγε από την κεντρική πόρτα του διαμερίσματος. Η κόρη μου ήταν όπως την άφησα. Απο όσο ξέρω ο Μαρκ έχει τα κλειδιά της πόρτας της πολυκατοικίας. Όταν έφυγα από το σπίτι για να πάω στο φαρμακείο, είχα αφήσει ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού και είπα στα παιδιά να κάτσουν φρόνιμα και ότι δεν θα αργήσω Όταν γύρισα η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειστή και την άνοιξα αφού έβαλα το δικό μου κλειδί στην πόρτα και γύρισα σπρώχνοντας κάποιο άγνωστο αντικείμενο που υπήρχε στην κλειδαριά. Τα παιδιά μου δεν είναι σε θέση να σας δώσουν κατάθεση λόγω της κατάστασης της υγείας τους που σας περιέγραψα πιο πάνω. Θέλω να εξεταστούν από ιατροδικαστή και τα δύο τα κορίτσια μου γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι ο Μαρκ δεν έχει πειράξει και την άλλη μου κόρη».

To άρθρο Κυψέλη: Ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας της 25χρονης ΑμεΑ – «Η κόρη μου ήταν γυμνή και αυτός από πάνω της» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr