Κυριακή του Πάσχα: Με ειδικά δρομολόγια Μετρό, τραμ και λεωφορεία – Τι ισχύει για Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

Σε πασχαλινούς ρυθμούς και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία τις τελευταίες ημέρες κινούνται με δρομολόγια αργιών. Για σήμερα, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα (12.04.2026), Μετρό, λεωφορεία και τραμ κινούνται με ειδικά δρομολόγια τα οποία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.

Αναλυτικά, για την Κυριακή του Πάσχα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα εκτελούν δρομολόγια Κυριακής και αργιών. Τα Μετρό θα εκτελούν δρομολόγια ανά 12 με 15 λεπτά ενώ τα τραμ ανά 15 λεπτά.

Για τη Δευτέρα του Πάσχα και πάλι θα είναι σε ισχύ ειδικά δρομολόγια, παρόμοια με αυτά της Κυριακής του Πάσχα.

Την Τρίτη του Πάσχα, λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό και τραμ θα κινούνται με πρόγραμμα Σάββατου.

Στα Μετρό οι συρμοί θα αναχωρούν ανά 5 με 11,5 λεπτά ενώ στα τραμ ανά 12 με 15 λεπτά.

Κυριακή του Πάσχα 12.04.2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Δευτέρα του Πάσχα 13.04.2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη του Πάσχα 14.04.2026