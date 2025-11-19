Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερος με όρους και ο σκοπός του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων 

Ελεύθερος με τον όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του αφέθηκε και ο φρουρός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων μετά την απολογία του, για τα λάθη και τις παραλείψεις των αστυνομικών στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.

Απολογήθηκε για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, σε σχέση με τη μη έγκαιρη αντίδρασή του στη θέα του πρώην συντρόφου της αδικοχαμένης Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα, το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας την 1η Απριλίου 2024 στους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος, που εντωμεταξύ έχει αποταχθεί από το Σώμα λόγω αμετάκλητης καταδίκης του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπλοκής του στην υπόθεση Γρίβα, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον ανακριτή ότι δεν κατάλαβε το δράστη και ότι τον είδε, μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης κοπέλας.

Νωρίτερα είχε απολογηθεί ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός προκάλεσε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του τηλεφωνήματος της αδικοχαμένης 28χρονης στο 100, ζητώντας περιπολικό για να προστατευτεί από την καταδιωκτική μανία του δολοφόνου και την απόκριση του ένστολου στο θύμα «τα περιπολικά δεν είναι ταξί».

Ο τηλεφωνητής απολογούμενος είπε ότι η συγκεκριμένη φράση ήταν άστοχη και ότι έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Τις επόμενες ημέρες θα απολογηθεί η επόπτρια υπηρεσίας.