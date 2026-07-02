Κυρία πασίγνωστης εφοπλιστικής οικογένειας θύμα απάτης με πρόσχημα διαρροή ρεύματος – Έχασε κοσμήματα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ

Μία νέα απάτη με πρόσχημα βλάβη στο ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με θύμα γόνο γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα τεράστιας αξίας, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη του θύματος και στήνοντας ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.

Η συγκεκριμένη απάτη έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς η γυναίκα από τη γνωστή εφοπλιστική οικογένεια έχασε, σύμφωνα με την καταγγελία της, κοσμήματα αξίας που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι επιτήδειοι την έπεισαν ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και ότι έπρεπε να απομακρυνθούν άμεσα χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην εκπομπή Live News, οι απατεώνες επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικά και της είπαν ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού της. Της ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα περνούσαν από το σπίτι για να τα παραλάβουν και να τα προστατεύσουν.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε μια σύμπτωση που έκανε το σενάριο των δραστών να μοιάζει απόλυτα πιστευτό. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η ίδια είχε επισκεφθεί εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας για να πληρώσει έναν ιδιαίτερα υψηλό λογαριασμό ρεύματος, γεγονός που την έκανε να πιστέψει ότι η τηλεφωνική κλήση ήταν πραγματική.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μεταφέροντας όσα του περιέγραψε η ίδια, ανέφερε: «Μου είπε όλο το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις περίεργες που πρέπει να διερευνηθούν. Τα κοσμήματα είναι πολλά. Από ό,τι μου είπε αυτή γυναίκα, δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, όλα με διαμάντια. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο».

Η ίδια φέρεται να εξήγησε πως δεν θα είχε πιστέψει εύκολα τους αγνώστους, αν δεν είχε προηγηθεί η επίσκεψή της στην εταιρεία ρεύματος.

«Μου είπε ότι δεν θα το έκανε, αλλά επειδή “γύρισα από εκεί που πήγα να πληρώσω τον λογαριασμό και μου είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα και μόλις έρχομαι με παίρνουν τηλέφωνο, πίστεψα ότι μου λένε αλήθεια γιατί πριν για αυτό μιλούσα”», καταλήγει.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κατά πόσο η χρονική αυτή σύμπτωση ήταν τυχαία ή αν οι δράστες είχαν κάποια γνώση των κινήσεων του θύματος πριν οργανώσουν την απάτη.