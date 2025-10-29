Κυκλοφοριακό χάος και ουρές χιλιομέτρων στον ΒΟΑΚ από το μπλόκο των αγροτών

Απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί από το απόγευμα της Τετάρτης (29.10.2025) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ, από τα μπλόκα των αγροτών – αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό του δρόμου, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στον ΒΟΑΚ στον αποκλεισμό του οποίου προχώρησαν οι αγρότες είναι πρωτοφανής, με τις ουρές των οχημάτων να εκτείνονται για χιλιόμετρα, ενώ σημειωτόν κινούνται και τα οχήματα στην παλιά εθνική οδό, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κακού Όρους.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε νωρίτερα στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, όπου έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες ρυθμίσεις της Τροχαίας, τόσο για όσους εισέρχονται όσο και για όσους εξέρχονται από τη ΒΙΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλο το περιφερειακό τμήμα του ΒΟΑΚ παραμένει μπλοκαρισμένο, με τους οδηγούς να κάνουν έως και μία ώρα για διαδρομές που υπό κανονικές συνθήκες δεν ξεπερνούν τα δεκαπέντε λεπτά.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο γύρω από το Ηράκλειο, καθώς τα οχήματα προσπαθούν να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων.

Οι αγρότες, ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση των νταλικών που μεταφέρουν κηπευτικά μετά τις 6 το απόγευμα, καθώς και των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Η εικόνα στους δρόμους θυμίζει κυριολεκτικά μπλακ άουτ, με οδηγούς να κάνουν λόγο για «εφιάλτη στην άσφαλτο», ενώ η κίνηση αποκαθίσταται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.