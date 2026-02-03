Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη λεωφόρο Ποσειδώνος την Τετάρτη (04.02.2026) και την Πέμπτη (05.02.2026). Ο λόγος είναι η εκτέλεση εργασιών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Α’ Φάση).

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος θα εφαρμοστούν από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι το διήμερο 4 και 5 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Πειραιά, ως εξής:

– Από το ύψος της νοητής συμβολής με την οδό Επαμεινώνδα έως τη νοητή συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), εντός της σήραγγας.

– Από τον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έως τη συμβολή με την οδό Αιγέως, σε τμήμα μέγιστου μήκους 30 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κάθε ρεύματος.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.