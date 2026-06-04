Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στη Μεταμόρφωση την Παρασκευή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα εφαρμοστούν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας θα τεθούν σε ισχύ στο τμήμα μεταξύ του 19ου χιλιομέτρου και του 18 χλμ. στο ρεύμα προς Αθήνα, την Παρασκευή τις ώρες 9 μ.μ. έως 10 π.μ. της επομένης.

Τις συγκεκριμένες ώρες θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) στην κατεύθυνση προς Αθήνα, στα όρια του δήμου Μεταμόρφωσης.

Όσο διαρκεί ο αποκλεισμός, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.