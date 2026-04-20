Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων έως 16 Μαΐου λόγω έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, τέθηκαν σε ισχύ στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, όπως γνωστοποιεί η Νέα Οδός.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Νέα Οδός, έως και το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από το 158,8 ο χλμ. έως και το

155,2 ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Α (συνέχεια): Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης

(ΛΕΑ), από το 158,8 ο χλμ. έως και το 155,2 ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την

αριστερή λωρίδα.

Φάση Β: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από το 156,5 ο χλμ. έως και το

151,9 ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Β (συνέχεια): Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της ΛΕΑ από το 156,5 ο

χλμ. έως και το 151,9 ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Σάββατο από τις 07:00 έως και

τις 19:00. Το χρονικό διάστημα από 30/04/2026 έως 04/05/2026 εξαιρείται των κυκλοφοριακών

ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί

νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

«Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των

οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη

ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι

τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».