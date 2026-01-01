Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως, οι δρόμοι που κλείνουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως λόγω των εκδηλώσεων για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα λόγω των εκδηλώσεων σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως την Παραμονή Πρωτοχρονιάς πραγματοποιείται προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 20.00 ώρα της 31-12-2025 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την 1-1-2026, στην περιοχή Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.

Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.