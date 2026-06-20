Κτηνωδία στη Γαστούνη: Οδηγός αυτοκινήτου σταματάει μπροστά από σκυλί, το κοιτάει και το πατάει – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση έχει προκαλέσει βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media από κάμερα ασφαλείας στη Γαστούνη, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που οδηγός αυτοκινήτου βλέπει ένα σκυλί στη μέση του δρόμου και το πατάει σκοτώνοντάς το.

Η αδιανόητη κτηνωδία συνέβη στις 18 Ιουνίου 2026 στην περιοχή Σταθμός στη Γαστούνη και έχει καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, ενώ οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού του αυτοκινήτου που σκότωσε το σκυλί.

Στο οπτικό υλικό μπορούμε να δούμε ένα γκρι αυτοκίνητο να πλησιάζει το σημείο όπου βρισκόταν το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να ακινητοποιείται μπροστά του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο ξαναξεκινάει και περνά πάνω από τον σκύλο, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κινητοποίηση των Αρχών. Έχει ενημερωθεί το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει διατάξει τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αναζήτηση του οδηγού, ωστόσο το γεγονός η πινακίδα κυκλοφορίας δεν διακρίνεται καθαρά στο υλικό, δυσχεραίνει την ταυτοποίηση.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής απευθύνουν έκκληση μέσω social media σε όποιον αναγνωρίζει το όχημα ή διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρουν, το ζώο ζούσε για περισσότερα από 20 χρόνια στη γειτονιά και είχε γίνει σημείο αναφοράς για τους περιοίκους, οι οποίοι το φρόντιζαν καθημερινά.

Προσοχή πολύ σκληρές εικόνες:

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εξαιτίας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των ζώων. Σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συντροφιάς συνιστά κακούργημα και επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές, που μπορεί να φτάσουν έως και τα δέκα χρόνια κάθειρξης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να εντοπιστεί ο οδηγός του οχήματος και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.