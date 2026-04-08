Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση ο 19χρονος φοιτητής, Μεγάλη Πέμπτη προσπάθεια αποσωλήνωσης του

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ο 19χρονος φοιτητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, που διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα, με τους γιατρούς να προγραμματίζουν για αύριο, Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026) προσπάθεια αποσωλήνωσής του.

Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ, καθώς ο 19χρονος είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του iatropedia.gr, ο νεαρός φοιτητής εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στα Τρίκαλα, από όπου κατάγεται, για τις ημέρες του Πάσχα. Τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) διακομίστηκε στο νοσοκομείο και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη ΜΕΘ.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όλες οι στενές επαφές του 19χρονου έχουν ήδη λάβει προληπτικά χημειοπροφύλαξη, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των προσώπων με τα οποία ήρθε σε επαφή.

Στο μεταξύ, ενημέρωση εστάλη και προς τους φοιτητές του Τμήματος Κτηνιατρικής. Καθηγήτρια του τμήματος κάλεσε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, όσους συμμετείχαν στα εργαστήρια της περασμένης εβδομάδας να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γενικό τους ιατρό και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Στο ίδιο μήνυμα διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας, κρίνεται όμως απαραίτητη η προληπτική επικοινωνία με γιατρό για περαιτέρω καθοδήγηση.