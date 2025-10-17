Κρατούμενος προσπάθησε να αποδράσει από τις φυλακές Μαλανδρίνου

Ο λόγος για έναν Σομαλό κρατούμενο που προσπάθησε να αποδράσει από τις φυλακές του Μαλανδρίνου, σκαρφαλώνοντας σε μαντρότοιχο.

Σύμφωνα με το tvstar, ο κρατούμενος προσπάθησε να φτάσει μέχρι τη νεκρή ζώνη ωστόσο τελικά δεν κατάφερε να κάνει την απόδραση από τις φυλακές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούσαν έντονες καιρικές συνθήκες με βροχή και ομίχλη. Ωστόσο, ο κρατούμενος έγινε αντιληπτός από τον εξωτερικό φρουρό που είχε υπηρεσία στη σκοπιά της φυλακής και η προσπάθεια απόδρασης είχε άδοξο τέλος.

Ο εξωτερικός φρουρός σήμανε συναγερμό και ενημέρωσε τον αξιωματικό υπηρεσίας. Υπήρξε κινητοποίηση και ο Σομαλός ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη πολύ γρήγορα.