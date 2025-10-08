Κρίστιαν Ρούτσι: «Ο πατέρας μου είναι ήρωας, εύχομαι ο Ντένις να μας βλέπει από εκεί ψηλά»

Στην Αθήνα, από την Θεσσαλονίκη, έφτασε αργά το βράδυ της Τρίτης (07.10.2025) ο γιος του Πάνου Ρούτσι, Κρίστιαν. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση πως ο πατέρας του σταματά την απεργία πείνας καθώς έγινε δεκτό το αίτημα για εκταφή της σορού και τοξικολογικές στον γιο του, Ντένις, ο Κρίστιαν διέσχισε όλη την Ελλάδα για να σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς του.

Πέρα από την μεγάλη νίκη που κατάφεραν για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, ο Κρίστιαν ήθελε να πάρει αγκαλιά τον πατέρα του, Πάνο Ρούτσι αφενός γιατί σταμάτησε την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες, αφετέρου γιατί σήμερα (08.10.2025) έχει γενέθλια και του έστησαν πάρτι – έκπληξη, μπροστά από το άγαλμα του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Νιώθουμε όλοι μας ανακούφιση που σταμάτησε την απεργία πείνας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε μια χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία, έπρεπε να περιμένουμε 23 μέρες για ένα τόσο απλό ζήτημα», σχολίασε αρχικά.

«Για 23 μέρες του έδινα κουράγιο, όπως έκανε όλος ο κόσμος. Του είπα να το ξανασκεφτεί, γιατί ανησυχούσα για την υγεία του, έχει καρδιολογικά προβλήματα, αλλά επέμενε», συνέχισε.

«Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας. Παιδιά του λένε “είσαι ο πατέρας μας”». Οι 3 μας στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μου λείπει ο αδελφός μου», σχολίασε για τον Ντένις που έφυγε από τη ζωή στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

«Εύχομαι ο Ντένις να μας βλέπει από ψηλά και να είναι περήφανος. Ό,τι κάνω το κάνω πλέον στην ζωή μου είναι για εκείνον», συνέχισε.