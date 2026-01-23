Κρίση αντιστράτηγων της Ελληνικής Αστυνομίας: Όλα τα ονόματα

Άρχισαν την Παρασκευή (23.01.2026) οι τακτικές κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, με την κρίση των αντιστρατήγων, με βάση τον νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, η οποία υπερψηφίστηκε πέρυσι από τη Βουλή. Μεταξύ άλλων προβλέπει θέση Β’ υπαρχηγού, ενώ καταργείται η θέση του επιτελάρχη.

Το βράδυ της Παρασκευής, ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των αντιστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, και δόθηκαν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα των ανώτερων αξιωματικών της ΕΛΑΣ, οι οποίοι προάγονται ή κρίθηκαν διατηρητέοι.

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους κατωτέρω Αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Διατηρητέους τους:

Παναγιώτη Πούπουζα και

Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

Πασχάλη Συριτούδη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και Χαράλαμπο Καλόγηρο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων Αστυνομίας.