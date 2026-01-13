Κρίσεις 2026: 372 Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι αποστρατεύθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις

Με τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις των Αξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, έτους 2026, μειώνεται κατά 372 ο συνολικός αριθμός των Αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η μείωση από τις έκτακτες κρίσεις έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 5265/2026 («Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»), με στόχο την εκλογίκευση της αντιστοιχίας βαθμού – καθηκόντων και τη σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου της ανεστραμμένης πυραμίδας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στον βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των τριών Κλάδων – δηλαδή Σμήναρχοι στην Πολεμική Αεροπορία και Πλοίαρχοι στο Πολεμικό Ναυτικό – παρέμεινε μεγάλος αριθμός Υγειονομικών (Ιατροί και Νοσηλευτές).

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών Υγείας υψηλού επιπέδου στα μέλη της Στρατιωτικής Οικογένειας, καθώς και στην ελληνική κοινωνία, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, διευκρινίζουν πηγές του ΥΠΕΘΑ.