Κρίσεις 2026: Οι Πλοίαρχοι που αποστρατεύθηκαν και που προήχθησαν

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 και 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, προχώρησε σε έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων για κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως ακολούθως:

«Προακτέους κατ΄ εκλογή»:

Μάχιμους:

Γαβριελάτο Απόστολο του Μάριου (ΑΜ-2146)

Αρβανιτάκη Μάριο του Ξενοφώντα (ΑΜ-2160)

Πολυδώρου Σταύρο του Ευστρατίου (ΑΜ-2174)

Αλογάρη Χρήστο του Ευσταθίου (ΑΜ-2238)

Δούρο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου (ΑΜ-2206)

Τζίφα Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ-2192)

Λιακόπουλο Ζώη του Ιωάννη (ΑΜ-2225)

Καλφούτζο Αριστείδη του Λουκά (ΑΜ-2273)

Λυμπέρη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2274)

Λειβάδαρο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2247)

Κανδηράκη Ιωάννη του Χαραλάμπους (ΑΜ-2269)

Φουντάνα Λεωνίδα του Νικολάου (ΑΜ-2210)

Ζουμπούλη Εμμανουηλ του Χρήστου (ΑΜ-2252)

Μιχαλίτση Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ-2283)

Μπούρα Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΜ-2265)

Φίλια Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2299)

Γώγο Νεκτάριο του Ανδρέα (ΑΜ-2277)

Σταθούλια Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2254)

Αγγελόπουλο Παύλο του Άγγελου (ΑΜ-2309)

Κυπριώτη Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ-2311)

Αλευρά Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ-2324)

Μίχο Ηρακλή του Απόστολου (ΑΜ-2371)

Μηχανικούς:

Μίχαλο Γεράσιμο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-866)

Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)

Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)

Καραγιάννη Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-908)

Ξυνό Νικόλαο του Ευστρατίου (ΑΜ-Μ-931)

Αναγνωστόπουλο Εμμανουήλ του Διονυσίου (ΑΜ-Μ-929)

Οικονομικού:

Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672)

Κουμάνια Όλγα του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-675)

Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)

Υγειονομικού/Ιατρών:

Μαυρίκο Σταμάτιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-285)

Κατσιμαγκλή Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ- ΥΙ-288)

Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:

Ρόκα Βασιλικής του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-176).

Ποιοι Πλοίαρχοι αποστρατεύονται

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), στις φετινές κρίσεις αποφάσισε τους παρακάτω αξιωματικούς ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:

Μάχιμους:

Συρόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ-2097)

Κουτέα Στέφανο του Δημοσθένη (ΑΜ-2196)

Δημόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-2186)

Γιακουμάκη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ-2201)

Μπάτσο Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-2233)

Νικολάου Ευάγγελο του Ιωάννη (ΑΜ-2203)

Καραμούτα Σωκράτη του Δημητρίου (ΑΜ-2198)

Καραβολάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ-2181)

Ανδρεάτο Ευάγγελο του Αναστασίου (ΑΜ-2228)

Ωρολογίδη Ποσειδώνα του Φώτιου (ΑΜ-2218)

Μολδοβάνη Χρήστο του Αντωνίου (ΑΜ-2215)

Αστερίου Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-2134)

Καβαλλάρη Γεώργιο του Σταύρου (ΑΜ-2213)

Πισκιουλόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου (ΑΜ-2282)

Τρίκολλο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2276)

Λαζάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ (ΑΜ-2294)

Κλαδάκη Σταύρο του Χαρίδημου (ΑΜ-2279)

Δομάζο Ευθύμιο του Δημητρίου (ΑΜ-2243)

Φυντικάκη Ευστράτιο του Ευστρατίου (ΑΜ-2270)

Κουπλάκη Ηλία του Δημητρίου (ΑΜ-2258)

Εκατομμάτη Ευάγγελο του Σταύρου (ΑΜ-2260)

Δάουλα Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ-2289)

Κατσούρα Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-2251)

Πεφάνη Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-2262)

Δεληπέτρο Γεώργιο του Αποστόλου (ΑΜ-2285)

Βαρουξή Κωνσταντίνο του Ευστρατίου (ΑΜ-2301)

Κούφαλη Παύλο του Ιωάννη (ΑΜ-2179)

Ευστρατίου Κωνσταντίνο του Άγγελου (ΑΜ-2342)

Γεωργακούδη Πασχάλη του Γεωργίου (ΑΜ-2314)

Στεργίου Γεώργιο του Πέτρου (ΑΜ-2340)

Ράπτη Κωνσταντίνο του Θεόδωρου (ΑΜ-2376)

Σαββάτη Βασίλειο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2347)

Μουστάκα Αθανάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ-2383)

Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)

Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)

Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)

Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)

Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)

Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)

Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)

Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)

Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)

Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)

Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)

Μηχανικούς:

Αναγνωστόπουλο Άγγελο του Ευθυμίου (ΑΜ-Μ-870)

Καλογερίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-886)

Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)

Σπυρόπουλο Δημήτριο του Τριαντάφυλλου (ΑΜ-Μ-896)

Καρύδη Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-902)

Μαρτίνο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-933)

Ηλιόπουλο Σάββα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-920)

Θεοδώρου Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ-Μ-918)

Θαλασσινό Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-932)

Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)

Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)

Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)

Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)

Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)

Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)

Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)

Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)

Οικονομικού:

Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671).

Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)

Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)

Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)

Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)

Υγειονομικού Οδοντιάτρους:

Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)

Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)

Υγειονομικού/Ιατρούς:

Σοφούλη Ιωάννη του Μίνωα (ΑΜ-ΥΙ-286)

Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)

Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)

Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)

Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)

Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:

Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)

Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)

Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:

Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)

Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)

Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)

Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)

Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)

Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)

Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)

Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)

Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)

Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)

ωάννου Άννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)

Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)

Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)

