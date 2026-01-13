Ελλάδα

Κρίσεις 2026: Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Κρίσεις 2026: Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Μετά από τις έκτακτες κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

  • Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης Αρχηγός ΓΕΑ
  • Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Αρχηγός ΤΑ
  • Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
  • Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας Υπαρχηγός ΓΕΑ
  • Αντιπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς Διοικητής ΔΑΕ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας Διοικητής ΔΑΥ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης Επιτελάρχης ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας Υπαρχηγός ΑΤΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Αργύριος Μουστρούφης Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Σάσσαρης Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής Υποδιοικητής ΔΙΔΑΕ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Στέφανος Αμπουλέρης Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης Διοικητής ΣΙ
  • Υποπτέραρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ
  • Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κάκκαβας Επιτελάρχης ΔΑΥ
  • Υποπτέραρχος (Μ) Ξενοφών Ζερβός Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ
  • Υποπτέραρχος (Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

Πηγή: OnAlert.gr

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα