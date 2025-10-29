Κρήτη: 32χρονος στον ΒΟΑΚ έπεσε επίτηδες σε προπορευόμενα αυτοκίνητα

Ένας νεαρός οδηγός σκόρπισε τον τρόμο στον Βόρειο Οδικό Άξονα στην Κρήτη, όταν άρχισε να γκαζώνει και να πέφτει σκόπιμα πάνω σε άλλα οχήματα.

Ο 32χρονος ο οποίος το πρωί της Δευτέρας 27.10.2025 και ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον ΒΟΑΚ, άρχισε να πέφτει σκόπιμα πάνω σε προπορευόμενα οχήματα, στο τμήμα από Πρασά μέχρι Γούβες στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 8 αυτοκίνητα έγιναν συγκρουόμενα εν κινήσει για τον 32χρονο, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Όπως έγινε γνωστό, ο 32χρονος μετά την τρελή πορεία του, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει με τα πόδια, όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη.